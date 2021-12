Avond4daagse en Klaverbladtocht verder onder vlag Roden Fit & Gezond

Toekomst Sportgala Noordenveld onzeker

NOORDENVELD – Roden Fit & Gezond neemt de Roder Avond4daagse en de Klaverblad wandeltocht over van Stichting Sportstimulering Noordenveld (SSN). Al eerder werd bekend dat SSN ter ziele is en geen evenementen meer organiseert. Ook het Sportgala Noordenveld valt onder SSN. Wat daarmee gaat gebeuren is uiterst onzeker. Zeker is wel, dat het sportevenement niet verder gaat onder de vlag van Roden Fit & Gezond. Voorzitter Otto Huisman is van plan om van de Avond4daagse een groot evenement te maken. ‘Dit moet een topevenement worden. We zijn ook in gesprek met beweegdorpen Peize en Norg. Waar we dingen samen kunnen doen, doen we dat.’

Voorzitter van Stichting Sportstimulering Noordenveld Patrick van der Duin is opgelucht. De Roder Avond4daagse en de Klaverblad wandeltocht zijn gered van de ondergang. Al een tijdje was het bestuur van SSN op zoek naar een organisatie om haar evenementen onder te brengen. Roden Fit & Gezond gaf gehoor. Van der Duin: ‘SSN bestaat nog, maar de fut is eruit. Het bestuur heeft te kennen gegeven niet verder te willen. Corona heeft het extra zetje gegeven. We zijn blij dat Roden Fit & Gezond deze evenementen van ons heeft overgenomen. Voor het Sportgala is dat helaas niet gelukt. Zelf hebben we te weinig mankracht om het gala goed te kunnen neerzetten. Dat hebben we ook voorgelegd aan de gemeente.’

Gemeentebreed evenement

Otto Huisman van Roden Fit & Gezond is er trots op dat hij de evenementen voort mag zetten. ‘Dit past heel erg bij ons. We proberen zoveel mogelijk mensen aan het wandelen te krijgen. Daarbij is het leuk om doelen te stellen: samen trainen voor de Avond4daagse bijvoorbeeld. Bovendien is er al een organiserend comité die exact weet wat ze moet doen. De werkgroep blijft bestaan en zij blijven de kar trekken. Roden Fit & Gezond is het vehikel. Dat ligt anders voor het Sportgala. We zijn wel gevraagd om het te organiseren, maar dat zien we niet zitten. Het gala is prestatiegericht. Wij zitten meer op de lijn van dat het leuk en gezellig moet zijn. Winnen is leuk, verliezen is ook prima. Het gaat ons er niet om wie de snelste en de beste is.’

Huisman heeft grootste plannen met de Roder Avond4daagse. ‘De contacten liggen er. Wij zijn benaderd door Arno Kakkenberg, voorzitter van de Avond4daagse. We zagen meteen mogelijkheden. Ook de Roder sportcoaches Wouter Meertens en Marten Vogt zijn betrokken, net als de Beweegdorpen Peize en Norg. Misschien dat het lukt om er een Gemeentebreed evenement van te maken. Dat zou mooi zijn. Zo langzamerhand wordt het netwerk steeds groter. We willen geen eigen club zijn met veel leden, maar zien onszelf als de motor om mensen in beweging te krijgen. We zijn blij dat we deze evenementen veilig hebben kunnen stellen. Het plan is om van de Avond4daagse een topevenement te maken met een spectaculaire opening. Hoe dat er precies uitziet weet ik nog niet, groot wordt het zeker.’ De data zijn ook al bekend: de Avond4daagse start op dinsdag 14 juni, de Klaverblad Wandeltocht wordt gehouden op 1 oktober en start vanaf het Wapen van Drenthe.

Sportgala op losse schroeven

Patrick van der Duin hoopt vurig dat er iemand opstaat die het Sportgala omarmt en het voort wil zetten. ‘Ik denk dat het goed is om topsport in de gemeente een plek te geven. Een stukje waardering vanuit de gemeenschap is leuk. En het blijft een mooi doel om sporten te stimuleren, om vanuit de breedtesport te kijken waar je naar toe kunt groeien. Daar heb je rolmodellen voor nodig. Zelf hield ik me altijd voor ogen: de Lus, daar wil ik staan. Het begint altijd ergens. Wij hebben bij de gemeente aangegeven dat Sportstimulering Noordenveld stopt met de organisatie. Zij hebben ons laten weten waarde te hechten aan het Sportgala. Hoe nu verder, weet ik niet. Op dit moment ligt het bij de gemeente.’

Wethouder Jeroen Westendorp erkent dat de gemeente het Sportgala omarmt en het graag wil faciliteren. Hij heeft het evenement onder de aandacht gebracht bij de Kerngroep Sport- en Preventieakkoord in de hoop dat zij mogelijkheden zien om het op te pakken. ‘We willen sport in Noordenveld graag een podium geven. Of het nu gaat om sporttalent of een unieke sportprestatie. Bovendien werkt het Sportgala inspirerend voor andere sporters. Het zou mooi zijn dat dit blijft, georganiseerd vanuit de samenleving door een groep mensen die oog heeft voor sport. Het is goed om het ergens een kapstok te geven, zelf hebben we gedacht dat het heel erg past bij de Kerngroep Sport- en Preventieakkoord. We hopen dat het lukt om het gala in de benen te houden. Vanuit de gemeente is er subsidie voor en het is zeker niet de bedoeling om dat terug te trekken.’

Anne Prins, voorzitter van de kerngroep, betwijfelt of dat gaat lukken. ‘Volgende week hebben we overleg en dit is een agendapunt. Het is een vrij groot evenement. Er komt heel wat bij te kijken. De mensen die in de kerngroep zitten hebben naast hun eigen werk de handen vol aan de aanvragen die bij ons binnenkomen. Mijn inschatting is dat ze dit niet ook nog eens op zich gaan nemen. Het is iets dat je stevig neer moet zetten. Je moet ook realistisch zijn: is het haalbaar? Maar mochten er een paar mensen zijn die het willen doen, mijn zegen hebben ze. Ik denk dat de kans zeer aannemelijk is dat het Sportgala ophoudt te bestaan. Dat is vreselijk jammer, maar als niemand het wil organiseren heeft het gala geen bestaansrecht. En we zitten in een moeilijke tijd. Door corona is de motivatie die je nodig hebt ook weg.’