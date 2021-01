Avondklok: einde van de week duidelijkheid

REGIO – Of er wel of geen avondklok komt, moet aan het einde van de week duidelijk worden. Dat heeft demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën vandaag gezegd na een overleg met de betrokken ministers over de coronacrisis.

De minister noemt de avondklok een zwaar middel, en gezien het verleden van Nederland ook heel gevoelig. Daarom is een goede afweging ontzettend belangrijk zegt Hoekstra die erg bezorgd is over de snel muterende Britse variant van het coronavirus. ‘Er is al heel veel uit de gereedschapskist op tafel gegooid’, en over wat er nu nog mogelijk is laat het demissionaire kabinet zich door experts adviseren. Hoekstra verwacht later in deze week meer duidelijkheid. (Foto: Rijksoverheid)