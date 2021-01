Avondklok is een feit; enkel naar buiten met verklaring

REGIO – De langverwachte avondklok in Nederland is een feit. Binnen een paar dagen zal die ingaan. De avondklok geldt dan van half negen ‘s avonds tot half vijf ‘s ochtends. Men mag alleen nog naar buiten met een Eigen Verklaring of een werkgeversverklaring. Denk bij een Eigen Verklaring aan een medische reden, het uitlaten van een (aangelijnde) hond en het afleggen van al geplande examens.

Verder is er een vliegverbod afgekondigd, met uitzondering van essentiële vluchten en repatriëringsvluchten. Voor begrafenissen geldt dat het maximum aantal van honderd naar vijftig wordt teruggeschroefd. In de thuissituatie geldt dat men nog maximaal één persoon boven de dertien jaar mag ontvangen, in plaats van twee. Die maatregel gaat per direct in.

Bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval tot en met 9 februari.