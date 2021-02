Avondklok verlengd tot en met 2 maart

REGIO – De avondklokmaatregel wordt verlengd tot en met 2 maart. Dat meldden meerdere bronnen eerder vandaag aan de Telegraaf. Ingewijden hebben het bericht inmiddels bevestigd. De verlenging van de avondklok betekent dat men nog ruim drie weken niet na 21:00 uur de straat op mag, zonder geldige reden. Als de besmettingscijfers daartoe aanleiding geven, kan de maatregel eerder worden afgeschaft.

Vanmorgen kwamen het kabinet en het OMT bijeen over het verlengen van de avondklok. Premier Mark Rutte liet afgelopen week al doorschemeren dat het verlengen van de avondklok een serieuze optie was. In het kamerdebat van vorige week zeiden de coalitiepartijen CDA en VVD een verlenging van de avondklok te steunen als het nodig is. Later deze week volgt hier nog een debat over