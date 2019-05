Avondvierdaagse Hoogkerk zit er op

HOOGKERK – De jaarlijkse avondvierdaagse in Hoogkerk zit er weer op. Met wat nieuwe wandelroutes en goed wandelweer kan de organisatie terugkijken op weer een geslaagd wandelevenement.

Dit jaar hebben circa 850 deelnemers meegelopen voor een medaille. De meeste kinderen liepen mee met school (Anne Frank, De Ploeg, Rehoboth, De Feniks, De Hoeksteen en De Starter) en er waren ook nog ruim 100 individuele inschrijvingen.

Op de slotdag was er weer een feestelijke intocht naar de finish met muziek. We bedanken alle vrijwilligers en begeleiders voor het mede mogelijk maken van de wandelvierdaagse. In het bijzonder willen we de Verkeersregelaars Groningen Noord bedanken. Zij werken al jarenlang geheel belangeloos mee. Daarnaast bedanken wij de EHBO-vereniging Hoogkerk die dit jaar ook heeft meegeholpen. Een goede aanvulling op de organisatie.



We hopen iedereen volgend jaar weer te zien. De wandelvierdaagse Hoogkerk is volgend jaar van maandag 11 t/m donderdag 14 mei 2020.