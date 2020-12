Azor Matusiwa, een onmisbare schakel in dit FC Groningen

GRONINGEN – Zo’n zes maanden geleden zorgde Azor Matusiwa nog voor veel opschudding bij FC Groningen. De middenvelder wilde weg, maar de directie van de Trots van het Noorden liet dit niet zomaar gebeuren. Matusiwa richtte zijn woede tot technisch directeur Mark-Jan Fledderus, die de middenvelder op zijn beurt wees op zijn contract tot 2023. Eindstand: Matusiwa speelt ook in december 2020 nog steeds bij FC Groningen en dat is voor de club maar goed ook. De middenvelder, die in het seizoen 2019-2020 werd overgenomen van Ajax, is de drijvende kracht in de selectie van FC Groningen.



Daar waar Matusiwa in de zomer van dit jaar de woede op de hals haalde van veel supporters van de FC, lopen ze nu met hem weg. Vorig seizoen was de middenvelder van FC Groningen al een stabiele factor bij de Trots van het Noorden, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot de beste speler van de FC. De oud-speler van Ajax is ‘de koning van de onderscheppingen’ en beschikt over veel duelkracht. Matusiwa laat zijn medespelers beter voetballen en het is aan hem te danken dat de ploeg in het gros van de wedstrijden de controle heeft. Met zijn verdedigende kwaliteiten ondersteunt hij de centrale verdedigers en in aanvallend opzicht komt zijn voetbal ook steeds beter uit de verf. Met zijn passnauwkeurigheid en behendigheid zet hij vele aanvallen op en weet hij de buitenspelers te vinden. Matusiwa is een onmisbare schakel in dit FC Groningen.



In wedstrijden tegen mindere ploegen is FC Groningen dit seizoen vooralsnog heer en meester. Tegen ADO Den Haag, Fortuna Sittard en VVV-Venlo was de Trots van het Noorden tot drie keer toe de baas op het veld en dat komt vooral door de controle van Matusiwa. Ook in het duel tegen Willem II van afgelopen zondag blonk de middenvelder weer uit op alle vlakken. De FC kwam geen moment in de problemen en dat was wederom vooral de verdienste van Matusiwa. Ook voor zijn medespelers is het op deze wijze heerlijk voetballen. De middenvelder creëert ontzettend veel ruimte en geeft daarmee ook mogelijkheden aan Daniël van Kaam, Ahmed El Messaoudi en de buitenspelers van de Trots van het Noorden. In dit soort duels krijgen zij volop mogelijkheden om aan te vallen. Tegen Willem II werd slechts één keer gescoord, maar als er drie doelpunten meer waren gevallen, was ook niemand verbaasd geweest.



Daar waar Matusiwa in de duels tegen de mindere ploegen vooral kon denken aan opbouwen en aanvallen, werd er in de wedstrijd tegen bijvoorbeeld Ajax op verdedigend gebied wat meer van hem gevraagd. De Amsterdammers kregen in het duel in Groningen amper kansen en dat was ook nu weer te danken aan de kracht, het inzicht en de controle van Matusiwa.



Het is voor FC Groningen te hopen dat Matusiwa dit hele seizoen nog bij de Trots van het Noorden blijft, maar er is een grote kans dat de middenvelder in de winterstop naar een grotere club verkast. De oud-speler van Ajax heeft meermaals zijn wens uitgesproken om in een betere competitie te spelen en als deze mogelijkheid zich nogmaals voordoet, wil hij deze uiteraard met beide handen aangrijpen. Echter heeft Matusiwa nog altijd een contract tot 2023. In de zomer wilde Fledderus de middenvelder absoluut niet laten gaan, maar het is de vraag of de technisch directeur Matusiwa in de winterse transferperiode nog een keer kan tegenhouden. Voor de juiste prijs is iedereen uiteindelijk te koop.