Baby Sem de allereerste

LEEK – Babygeluk in Leek! Op zondag 1 januari werd Sem Veninga geboren. Na een supersnelle bevalling in het Martiniziekenhuis kwam dit schattige hummeltje van 3685 gram om 6:24uur ter wereld. Moeder Froukiena en zoon maken het uitstekend. Eigenlijk was ze al op 28 december uitgerekend maar de kleine spruit besloot nog even te wachten. Vader Jordy kan de komende zeven weken dankzij het vaderverlof gelukkig veel bij zijn gezinnetje zijn. Grote broer Luca van bijna twee is maar wat trots op zijn babybroertje. De Krant verraste het gezin met een bezoekje en een mooie bos bloemen van Flowers & Lifestyle!