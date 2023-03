Bach’s ‘Kunst der Fuge’ in de kerk van Tolbert

TOLBERT – Op zondag 2 april om 15.00 uur speelt Robert Koolstra “Die Kunst der Fuge” van Johann Sebastian Bach in de dorpskerk van Tolbert. Hij bespeelt zowel zijn klavecimbel als de twee orgels in de kerk. Bach bouwde één enkel muzikaal thema uit tot een groots werk van ruim een uur, waarin het thema wordt omgekeerd, gedraaid, vergroot en verkleind.

Het is het 164-ste concert in de serie “Muziek in d’Olle Buurt” van de Stichting Vrienden van de Tolberter Kerk en wordt mede georganiseerd door de Stichting MeerBach. Deze stichting zet zich in om oude muziek en het klavecimbel te promoten. Op dit moment is Koolstra bezig met het uitvoeren van het hele klavecimbelwerk van J.S. Bach in oude Groninger kerken.

Kaarten kosten 12,50 euro (donateurs 10,00 euro), inclusief een kop koffie of thee in de pauze.

Ze kunnen eventueel gereserveerd worden via e-mail ollebuurt@gmail.com of de ticketshop op www.meer-bach.com