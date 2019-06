Bajesdag 2019: even in de huid van een gevangene!

VEENHUIZEN – Een kijkje nemen in een echte gevangenis. Voor veel jongens en meisjes erg spannend natuurlijk. Afgelopen weekend kregen buitenstaanders echter de kans om eens binnen te kijken. Het Arbeidscomplex werd namelijk speciaal voor de jaarlijkse Bajesdag opengesteld, zodat bezoekers een uniek inkijkje kregen. Daarnaast was er genoeg te doen. Men kon de Gevangenis-ME bekogelen, besnuffeld worden door een drugshond, een rondrit in een cellenbus maken, een rechtszaak meemaken en in gesprek gaan met een ex-gedetineerde. Daarnaast was er de kleinste escaperoom ter wereld. Velen ondernamen een heldhaftige poging om de benen te nemen!