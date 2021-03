Bakkerij van Esch geeft Action-cam weg met winactie

RODEN- Met het smaakvolle brood Teffelaer had Bakkerij van Esch weer een leuke winactie. Met dit supergezonde brood boordevol lijnzaad, zonnebloempitten, havervlokken, het oeroude graan teff, zemelen, zuurdesem en minder suiker en zout maakten klanten bij aankoop kans op een Action-cam.

Mevrouw Veenstra uit Roden was de gelukkige winnaar van het handige cameraatje. Wie ook dit bijzondere lekkere brood wil proeven, moet zeker even langs de bakker in Winkelcentrum de Molenhof gaan. Bakkerij van Esch, Albertsbaan 23 Roden. Telefoon: 050 501 6312