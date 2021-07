Ballonnen, een rode loper en heel veel cadeaus voor juf Janine

NORG – Na zo’n veertien jaar voor de kleuterklas van OBS De Hekakker nam juf Janine afgelopen woensdag afscheid. Het is tijd om van haar pensioen te gaan genieten. Of eigenlijk van haar pre-pensioen, want 67 is ze nog niet. ‘Ik vond het er wel tijd voor. Door corona is het afgelopen jaar veel veranderd in het onderwijs en ik wilde wel minder gaan werken.’

Op de dag van het afscheid haalde directeur Han Kemker juf Janine hoogstpersoonlijk van huis met een stijlvolle auto, die haar naar de Hekakker bracht. Daar stond een ballonnenboog en was de rode loper uitgerold. De leerlingen van de school zongen haar uit volle borst toe en gaven haar een klok cadeau. ‘Daar was ik heel blij mee, die wilde ik al zó lang.’ Ook kreeg zij een tafelloper waarop alle leerlingen van de school hun naam schreven en van haar eigen klas ontving zij ovenwanten en een map met daarin de lievelingsrecepten van haar leerlingen. Van juf Janine kregen de leerlingen op hun beurt sleutelhangers met paarden en uilen (‘Als symbool van wijsheid’) cadeau. Ook trakteerde zij op spekkies. Dat deed zij met een reden: ‘Toen ik klein was, waren spekkies net nieuw en daardoor heel bijzonder. Van mijn moeder mocht ik altijd spekkies trakteren met mijn verjaardag, daarom deed ik dat nu weer.’

Op het schoolplein stond een springkussen met een grote gorilla. ‘We werkten de afgelopen weken in de onderbouw aan overleven in de wildernis. Zelfs mijn jurk paste bij het thema, met een tijger en een giraffe. Dat vonden de kinderen geweldig.’ De oudere kinderen konden prijsschieten in een doel met gaten. ‘Het was echt een superleuke dag,’ aldus juf Janine. ‘Ik voelde mij echt een feestvarken.’

Helemaal definitief is het afscheid overigens niet. ‘Ik ben geen type om cold turkey afscheid te nemen. Als je een jaar lang die kinderen in de klas hebt, dan ga je van ze houden. Dan blijf je ze toch wel volgen.’ Janine heeft dan ook aangegeven dat ze nog wel het een en ander wil doen. ‘Ik kan bijvoorbeeld invallen bij de kleuters, of misschien lekker knutselen met de leerlingen tijdens de ateliers op vrijdagmiddag of helpen tijdens Sinterklaas- en kerstvieringen.’ Of misschien kan ze wel helpen bij Engels en Spaans, dat Janine goed spreekt doordat zij in het verleden in het buitenland heeft gewoond. Kortom, er zijn nog genoeg plannen voor de toekomst.