RODEN – Afgelopen week werden banken geplaatst in het noordelijke gedeelte van de gemeente Noordenveld. Al eerder was het zuidelijke gedeelte aan de buurt. De gemeente Noordenveld is verantwoordelijk voor de plaatsing van de bankjes, zoals hier in Alteveer. Gemeentewerker René van Zonneveld begeleidt één van die banken naar de juiste plek. De banken wegen zo’n 250 kilo per stuk en zijn op meer dan tien plekken in de gemeente geplaatst.