‘Banken trekken zich steeds meer terug, voor mij een mooi gat om in te springen’

Financieel adviseur Richard Coenrady start eigen kantoor

LEEK – Voor velen ongetwijfeld een bekend gezicht: Richard Coenrady. Ruim twintig jaar werkte hij als hypotheekadviseur bij de Rabobank in Leek, daarna drie jaar voor een Rabo-vestiging Stad en Midden Groningen. En nu is hij terug in Leek. Met zoveel kennis en ervaring op het gebied van hypotheken en financiële dienstverlening was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Per 1 september heeft hij zijn eigen kantoor en adviseert hij particulieren bij hypotheken, vastgoed, verzekeringen en echtscheidingen. “Ik zit niet langer vast aan strak ingerichte processen. Mensen mogen me altijd bellen, ook ’s avonds en in het weekend, zonder dat de teller gaat.”

Persoonlijk, betrokken, eerlijk en betrouwbaar. Dat zijn de kernwaarden van Richard Coenrady. “Ik houd van mijn vak en van mensen. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij grote beslissingen in iemands leven. Ik kom niet net kijken, weet hoe de hazen lopen. Doordat ik nu voor mezelf werk zit ik niet langer vast aan één geldverstrekker. Dat geeft veel meer mogelijkheden. De financiële wereld is behoorlijk veranderd. Veel afstandelijker geworden. Banken trekken zich steeds meer terug, ‘regel het maar met een extern financieel adviseur’, krijgen mensen vaak te horen. Dat was voor mij een mooi gat om in te springen.”

Voorwaarden

De goedkoopste hypotheek is niet altijd de beste keuze, weet Coenrady. Belangrijker zijn de voorwaarden. ‘Kan ik de rente meeverhuizen als ik naar een andere woning ga?’, is een belangrijke. Of: ‘hoeveel mag ik jaarlijks boetevrij aflossen?’ En: ‘hoelang is de offerte geldig? Je moet goed bekijken welke geldverstrekker het beste bij de persoonlijke situatie van de cliënt past. Daarbij houd je rekening met onder andere inkomen (nu en straks), pensioenkeuze, samenlevingscontract, hypotheekverleden en een bouwdepot”, zegt Coenrady die ook mee kan kijken naar de koopakte. “Een woning kopen doe je niet geregeld. Ik kijk graag mee met de cliënt. Ik kan de stukken beoordelen en weet wat er nodig is voor de geldverstrekker.”

Richard Coenrady is er voor starters, mensen die voor de tweede keer een woning kopen, (de doorstroommarkt) en ook voor particulieren die een beleggingspand zoeken of ondernemers die privébezit willen financieren. Verder is hij thuis in verzekeringen en financiële adviezen in het geval van echtscheidingen.

Richard Coenrady is te bereiken op: 06 150 263 47 en per mail via: richard@bterfinancieel.nl. Website: www.bterfinancieel.nl