Bankhangen aan de Hofstedenlaan

RODEN – De Hofstedenlaan heeft een nieuw bankje. Dat bankje is aangeboden door de gemeente Noordenveld en Wijkbelangenvereniging de Hofsteden. Niet zomaar, nee hoor. De Hofsteden bestaat namelijk 15 jaar. En omdat een collega wijkbelangenvereniging ook een bank schonk aan de buurt, leek de Hofsteden dit ook een goed plan. Vrijdag werd het bankje aan de grond genageld. Puntje was wel dat ze de bank geplaatst hebben op grond dat eigendom is van basisschool de Hoeksteen en de school niet op de hoogte was van het gebeuren. Wellicht dat dat in een goed gesprek op de bank nog even uitgepraat moet worden.