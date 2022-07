Bart van Bergen verlaat de Poolster

‘Ik vind het leuk om weer met de voeten in de klei te staan’

NIEUW-RODEN – Voor veel mensen was het even schrikken toen Bart van Bergen een aantal weken geleden zijn vertrek aankondigde. De sympathieke en bevlogen directeur verlaat na zo’n zes jaar basisschool de Poolster in Nieuw-Roden. Verschillende factoren maakten dat het werk hem opbrak. Zeker, afscheid nemen van De Poolster gaat hem aan het hart, want Bart had fijne contacten met het team, de ouders en de leerlingen. In gesprek met de directeur die het kind altijd boven alles zette.

Langzaamaan werkt Bart van Bergen aan de overdracht. Een overdracht die hij in documenten klaarzet, want een opvolger is er nog niet. Van Bergen, geboren en getogen in Roden, begon zijn onderwijscarrière zeventien jaar geleden in Altena, op de enige basisschool in het dorp. Gelijktijdig volgde hij via Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON) de opleiding tot schoolhoofd. ‘Ik stond voor de klas en deed directie-ondersteunend werk. Dat heb ik acht jaar gedaan. De school moest sluiten wegens te weinig leerlingen. Ik ging naar ‘t Spectrum in Peize, daar heb ik twee jaar voor groep acht gestaan. Toen er in Norg een bouwcoördinator gevraagd werd, heb ik gesolliciteerd.’ Op de Hekakker werd Van Bergen verantwoordelijk voor de aansturing van de bovenbouw en gaf hij les aan groep acht. In 2016, Van Bergens tweede jaar in Norg, ging hij ook twee dagen aan de slag als waarnemend directeur naast Jan Timmer die van plan was te stoppen bij de Poolster. ‘Die periode met Jan was heel waardevol. We hebben veel ‘met de benen op tafel-gesprekken’ gevoerd. Jan leerde mij dat je bij alle besluiten die je neemt en bij alles wat je doet moet bedenken: hoe komt dit ten goede van het kind? En ook: af en toe knopen durven doorhakken.’

Toen Jan Timmer definitief zijn vertrek aankondigde, volgde een sollicitatieprocedure. ‘Ik wist dat er een officiële procedure zou volgen. Toen het team gevraagd werd waar de nieuwe directeur aan moest voldoen was het antwoord: blond haar, blauwe ogen, man, 34 jaar. Heel leuk was dat.’ Bart kijkt terug op een fantastische tijd op de Poolster. Als hij iets moet noemen waar hij zijn stempel op heeft gedrukt dan is dat wel het Ontdek-lab, waar leerlingen leren over wetenschap en techniek. En: niet denken vanuit protocollen maar ‘wat heeft het kind nodig?’ Kijken naar het kind, dat staat hier op één’, zegt Van Bergen die hard zijn best doet om alle 365 leerlingen bij naam te kennen. We zijn een grote school, maar ook nog steeds de dorpsschool van Nieuw-Roden. Elkaar kennen hoort daar bij.’

De afgelopen jaren moesten er best een paar harde noten gekraakt worden, zegt Van Bergen die onder andere doelt op de coronatoestanden. ‘Ik weet het nog goed: zo ineens ben je dicht. Iedereen staat met de handen in de lucht; en nu dan? Dan moet je snel schakelen en een plan trekken. Altijd vanuit draagvlak, in goed overleg met het team.’ De coronatijd heeft erin gehakt bij Van Bergen. ‘Daar hebben we het de afgelopen twee jaren erg druk mee gehad. Je bent continu aan het rennen terwijl je elke keer weer opnieuw een duw meekrijgt. Heb je nét alles voor elkaar, komen ze weer met nieuwe regels. Moet de bovenbouw ineens mondkapjes op of zijn de thuisblijfregels weer veranderd. Je doet er alles aan om het schip op koers te houden maar telkens wordt er aan de zijkant weer iets nieuws ingefietst.’ De coronaperiode brak de directeur op. ‘Het werk was niet meer uit te zetten. Ook in de weekenden ben je met school bezig. En tegelijk: ik had het nooit anders gedaan. Ik vind dat je er moet staan. Een besmetting kan niet wachten tot maandag. Je moet continu alert zijn. Maar zeven dagen ‘aanstaan’ heeft zo z’n weerslag. Er zijn momenten bij dat je thuis bent, maar net zo goed weg kunt gaan. Er is geen resetknop meer. Dan moet het roer om. Het zijn meerdere factoren bij elkaar waardoor ik heb besloten te stoppen.’

Van Bergen heeft een nieuwe uitdaging gevonden in Groningen. Hij wordt teamleider middenbouw bij de Groningse Schoolvereniging (GSV), een basisschool met ongeveer 850 leerlingen. ‘Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging. Het is een baan met andere verantwoordelijkheden. Ik ben één van de zes teamleiders, hierdoor kun je meer dingen delen. En ik ga twee dagen voor de klas staan in groep vijf. Ik vind het leuk om weer met de voeten in de klei te staan. Het leuke is dat mijn zoon Joep ook naar groep vijf gaat. Hij zei al: leuk hè, gaan we alle twee naar groep vijf. Dat is ook één van de redenen: ik heb straks meer tijd voor mijn drie kinderen.’

Van Bergen gaat zijn dorpsschool zeker missen. ‘Het is heel dubbel. Ik ben geen dag met tegenzin naar mijn werk gegaan. Toen ik het team vertelde dat ik ging stoppen, of probeerde te vertellen, kwamen de emoties. Daar zit de binding. We hebben veel met elkaar gedeeld. Was er een collega positief getest, had ik onmiddellijk een appje van een duo-collega: ik kom wel. Dat zegt veel over de grote betrokkenheid van het team. Op het mailtje dat ik stuurde naar ouders waarin ik mijn vertrek bekend maakte, heb ik zoveel warme reacties gehad, dat voelt al als mijn afscheidscadeau. Ik heb er alle vertrouwen in dat het hier allemaal doorloopt zoals het was. Het fundament staat als een huis.’

Komende donderdag neemt Bart van Bergen afscheid van zijn Poolster. Behalve een feestelijk programma voor alle leerlingen is er tussen 14:00 en 15:00 uur gelegenheid voor ouders om hem de hand te schudden.