Bart Zwiers: ‘Juist nu kan de natuur troost bieden’

REGIO – Bart Zwiers, boswachter bij Natuurmonumenten, ziet dat het de afgelopen week rustiger is geworden in De Onlanden. Waar het in het weekend van 21 en 22 maart nog erg druk was rondom bijvoorbeeld de uitkijktoren Het Beeld, is dat nu zienderogen minder. Dat komt mede door het blokkeren van de toegang tot de uitkijktoren is geblokkeerd. ‘En toch raden we mensen niet af om naar De Onlanden te komen’, benadrukt Zwiers. ‘Juist nu kan de natuur troost bieden en bovendien is het goed om zo af en toe een frisse neus te halen. Mits iedereen de richtlijnen goed in acht neemt.’

Dat de uitkijktoren nu geblokkeerd is, komt omdat Natuurmonumenten de 1,5 meter afstand tussen bezoekers niet kon garanderen. ‘Daarom leek het ons beter om de uitkijktoren tijdelijk dicht te doen’, legt Zwiers uit. Bijkomend voordeel is dat er nu een nestje koolmezen in de trap is gekomen. ‘Zij zaten al eerder op de toren, maar zullen het nu een stuk rustiger hebben.’

Voor de boswachter zelf verandert er momenteel weinig aan zijn werkzaamheden. ‘De natuur gaat gewoon door natuurlijk. Dat blijven we als altijd monitoren.’ Ondertussen worden fysieke afspraken zoveel mogelijk gemeden. ‘We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. En we hopen dat alle bezoekers van de natuur dat ook blijven doen.’