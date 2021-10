Bas Lulofs hoofdtrainer Leekster Eagles

LEEK – Oud-speler van Leekster Eagles Bas Lulofs neemt per direct de taken van interim-trainer Ite Hoolsema over. Na het vertrek van Martijn Alssema, die vlak voor de start van de competitie zijn contract liet ontbinden vanwege te drukke werkzaamheden, zocht de eredivisionist een nieuwe trainer. De coach uit Roden kon zijn werkzaamheden bij zijn werkgever niet combineren met het hoofdtrainerschap. Met de 46-jarige Lulofs kiest het bestuur voor een echte clubman. Hij kwam ruim zestien seizoenen uit voor de hoofdmacht van Leekster Eagles. Geen onbekende dus. Lulofs komt van het zaalteam van PKC’83. Hij zag daar geen mogelijkheden om verder te groeien. ‘Zij willen graag naar de eredivisie, maar dat zag ik niet gebeuren. Vooral qua organisatie,’ stelt Lulofs. ‘Toen de Eagles belden, was de beslissing snel gemaakt.’ Lulofs kent de club, de spelers en de staf goed. Dat maakte beslissing makkelijk. Lulofs: ‘Ik wil de club helpen. Ik ben het altijd blijven volgen en ik kwam regelmatig kijken.’ De Leekster Eagles staan onderaan in de eredivisie met nul punten uit drie wedstrijden. Geen onoverkomelijk probleem, denkt Lulofs. ‘Er is ook nog altijd een escape. De onderste ploegen spelen een play-off om degradatie. ‘Ik ga allereerst proberen om de structuur terug te brengen. De onrust wegnemen. Het is nu wat los zand, er zijn nog geen duidelijke lijnen en afspraken,’ vertelt de trainer.