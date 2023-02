Bas Veldman nieuwe trainer van v. v. GOMOS

NORG – Komend voetbalseizoen neemt Bas Veldman het stokje als trainer van v.v. GOMOS over van Martin Drent. ‘Op dit moment zijn we nog concurrenten van elkaar,’ lacht Veldman. ‘Ik train namelijk momenteel nog GVAV-Rapiditas. GOMOS lijkt mij een mooie dorpsclub, waarbij het dorp ook echt betrokken is. Het is nog even afwachten in welke klasse ze volgend seizoen gaan spelen, maar we gaan uiteraard voor het hoogst haalbare.’ Veldman heeft zijn hart verkocht aan het trainerschap. ‘Ik voetbalde vroeger zelf bij Glimmen, maar ik ben al snel naar de trainerspositie gegaan. Op dit moment loop ik stage bij ACV in Assen om mijn trainersdiploma binnen te halen. Dat is een traject van een jaar om je bekwaamheid als trainer te testen. Als trainer let ik op alle aspecten van het voetbal. Je moet echt op zoek gaan naar de speelwijze die het beste bij je spelers past. Hoe dat bij GOMOS in elkaar steekt, daar kom ik volgend seizoen achter. Ik kijk er naar uit om het team gewoon lekker te laten voetballen.’ (Foto: Facebook GOMOS)