Basisscholen en middelbare scholen vanaf volgende week weer open

REGIO – De basisscholen en middelbare scholen gaan vanaf volgende week maandag weer open. Dat geldt nog niet voor het mbo, hoger onderwijs en universiteiten. Dat heeft het demissionair kabinet besloten op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Ook de buitenschoolse opvang is vanaf volgende week weer open. Wel blijven veiligheidsmaatregelen van kracht, zoals het dragen van een mondkapje en preventief testen. Dat zei demissionair minister Slob van Onderwijs die een dringende oproep deed om vanaf groep zes serieus te testen. In december sloten de scholen een week eerder dan gepland in verband met de snel stijgende besmettingen en de vrees voor snelle verspreiding van de omikronvariant. Het OMT ziet bij jongere kinderen de besmettingen snel afnemen, bij oudere jongeren nog niet, zei Slob. Op 14 januari wordt weer een nieuwe afweging gemaakt.