Basisscholen in Noordenveld vieren onverwacht eerder kerst

NOORDENVELD – Op verschillende scholen in Noordenveld werd eerder kerst gevierd dan gepland. De kerstvakantie werd toch nog onverwacht een week vervroegd. Aangezien juffen, meesters en ouders niet voor een gat te vangen zijn, werd de kerstviering gewoon aangepast. Of dat nu een kerstlunch of een ontbijt was, met feestelijk aangeklede kinderen en een school vol kerstsfeer werd de kerstvakantie toch traditioneel ingeluid.

Leerlingen OBS De Elsakker een week eerder aan tafel

WESTERVELDE – Zoals op alle scholen was het ook voor de kinderen, ouders en leerkrachten van OBS de Elsakker in Westervelde na de persconferentie even puzzelen en schakelen. Traditiegetrouw staat de laatste schoolweek van het kalenderjaar in het teken van allerlei kerstactiviteiten en het gezamenlijke kerstdiner. Daar kon een streep doorheen, maar er kwam gelukkig hulp van Hotel Karsten uit Norg.

Een uitgebreide kertlunch met hapjes, sandwiches en andere versnaperingen werd verzorgd op school. Zo zaten de leerlingen – een week eerder dan gepland – toch nog gezamenlijk aan tafel voor een gezellige afsluiting van het jaar. Natasja de Weerd, lid van de oudervereniging: “geweldig dat we toch wat voor de kinderen hebben kunnen regelen, eerst zouden we zelf als ouders iets lekkers maken en meegeven aan de kinderen, maar dit is natuurlijk nog luxer”. En het smaakt naar meer, Alaya uit groep 7 is erg blij: “we hebben alles opgegeten tot de laatste kruimel, ik denk dat ik er binnenkort zelf maar uit eten ga, heerlijk”. Zo was het toch nog een bijzondere afsluiting van het jaar.

Kerstontbijt op de Hekakker

NORG – Op de Hekakker werd het jaar feestelijk afgesloten met een gezellig Kerstontbijt. De kinderen schoven gezamenlijk aan een feestelijke tafel in de klaslokalen. Ook werden zij onthaald door een Kerstman. Helaas kon groep 8 er niet bij zijn omdat ze in quarantaine zitten. Zij genoten online gezamenlijk van een ontbijt met meester Jeroen.

Kerstviering op samenwerkingsschool De Schans in Een

EEN – Op vrijdag 17 december hebben de leerlingen van SWS De Schans allemaal genoten van de kerstviering. Zo kwamen de kinderen prachtig feestelijk gekleed (met feestjurken, hakken, overhemden met strik en kersttruien) over de rode loper de school binnen onder begeleiding van vrolijke kerstmuziek. Daarna was het tijd voor een heerlijk ontbijt, gezellig met elkaar in een mooi verlichte klas. In alle klassen is vanzelfsprekend aandacht geschonken aan het kerstverhaal en werden er kerstliedjes gezongen en geluisterd. Vervolgens gingen de middenbouwgroepen het dorp in voor het leuke spel “Kraak de kerstcode”, waarbij de kinderen op zoek gingen naar letters. Voor de groepen van de bovenbouw was er een spannende ‘Escape room” geregeld. De kinderen gingen hiervoor in het dorp op zoek naar de opdrachten en probeerden die op te lossen. Verder was er een kerst(muziek)bingo, kerstquiz en kerstkahoot. Het was een geslaagde dag met veel lekkers en glitters!

CBS De Hoeksteen viert kerst licht en liedjes

RODEN – Kerst vieren op De Hoeksteen betekent samen de viering beleven, ook als dat een weekje eerder moet. De aanloopperiode naar Kerst, de adventsweken, stonden in het teken van ‘een verrassend licht.’ We spraken over het uitdelen van licht. Dat kan door mooie woorden of iets doen voor de ander. Voor het goede doel: Stichting nationaal fonds kinderhulp, zijn er vele kerstwerkjes verkocht en is er massaal gedoneerd.

Het licht scheen verrassend mooi door de school. Het is de tijd van het jaar om lichtjes te branden en je klas gezellig in te richten. De ramen waren versierd met kerstverlichting, kaarsen die brandden tijdens de dagopening en op het plein stond een grote kerstboom. Er werden prachtige kerstliederen gezongen en wensen werden uitgesproken door kinderen voor het nieuwe jaar.

Er werden gezellige momenten gecreëerd, sommige kinderen begonnen om half negen met het lezen in hun boek en gebruikten daarvoor hun zaklamp. Andere groepen waren bezig met het oefenen van het kerstspel en overal werd geknutseld. Sterren groot en klein, glazenpotjes met waxinelichtjes werden versierd, kaarsen werden bekleed met vormpjes en zelfgemaakte kerstballen voor in de boom, mochten afgelopen week mee naar huis om zo geld in te zamelen voor het goede doel.

Tijdens de kerstviering waren de kinderen ons licht. Zij brachten kleur aan de viering. Met lichtjes in het haar, mooie kerstkleding aan en hier en daar wat extra glitter, startten alle groepen met het aansteken van de kaarsen. Uit volle borst werden de kerstliederen gezongen, het kerstverhaal verteld en wat lekkers met chocomel genuttigd! Het team van De Hoeksteen wenst iedereen een verrassend Kerstfeest met veel licht en hoop voor het nieuwe jaar.

In stijl aan het kerstontbijt op OBS De Flint

NIETAP – Ook op De Flint in Nietap werd uitbundig kerst gevierd. Naar volle tevredenheid van directeur Erik Beumer. “Vandaag hebben we, een weekje vroeger dan verwacht, een gezellig kerstontbijt gehad op De Flint. Dankzij de inzet van ouders en team is het gelukt om het feest een week te vervroegen. De kinderen kwamen in stijl op school en de school was prachtig versierd. De kinderen die niet op school aanwezig konden zijn kregen het ontbijt thuisbezorgd door meester en juf en waren aanwezig via beeldverbinding. Al met al was het een geslaagd feest.”