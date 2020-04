Basisscholen per 11 mei weer open, evenementen tot en met 1 september afgelast

Minister-president Mark Rutte gaf aan dat de coronamaatregelen geleidelijk zullen worden teruggedraaid. Daarbij is voorzichtigheid geboden. De cijfers van ziekenhuizen en ic’s zijn hoopgevend, terwijl de situatie in verpleeghuizen nog steeds ‘zorgwekkend’ is. De nieuwe maatregelen op een rijtje:

Basisscholen mogen per 11 mei weer open. Ook het speciaal onderwijs gaat weer los. Wel geldt voor basisschoolkinderen maar voor de helft van de tijd naar school gaan. Bijvoorbeeld: de ene helft ‘s ochtends, de andere helft ‘s middags. De middelbare school zal vanaf 1 juni weer open gaan. Daarbij moeten de scholen rekening houden met de 1,5 meter-regel.

Verder mogen jongeren tot en met 12 jaar vanaf 28 april gezamenlijk naar buiten om te sporten. Daarbij gaat het om onderlinge potjes en niet om officiƫle wedstrijden. Ook jeugd tot en met 18 jaar mag gezamenlijk naar buiten. Daarbij moet 1,5 meter in acht worden genomen.

Volwassenen mogen nog steeds individueel naar buiten, maar mogen nog niet gezamenlijk sporten.

Evenementen tot en met 1 september zijn afgelast. ‘We kunnen de risico’s niet aan’, stelde Rutte. ‘Dat betekent geen PinkPop, geen Vierdaagse en geen Zwarte Cross.’ Dichterbij huis betekent het: geen jaarmarkt in Peize en geen Lus van Roden.