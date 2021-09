Basisschool De Laweij creëert moestuin in de Parktuin

HAULERWIJK – Al jaren kweekt basisschool De Laweij in het voorjaar plantjes en bloemen in de kas, naast de gebruikelijke natuureducatie. Daarom wilde de school graag een eigen moestuin realiseren, maar rond de school was geen geschikte plek te vinden. Die was er wel in de Parktuin, gelegen in het park in Haulerwijk. Vanaf dit schooljaar start de moestuin in de Parktuin.

De tuin biedt veel mogelijkheden. Zo komen de kinderen hier in aanraking met de natuur, doordat de vele bloemen en plannen veel bijen, hommels en andere insecten trekt. De leerlingen leren ook wat ze met groente en fruit kunnen maken, doordat zij de verbouwde gewassen verwerken tot bijvoorbeeld jam of soep. Ook zijn er naast de natuurlessen al ideeën voor bijvoorbeeld teken-, reken- en taallessen te geven. Zo vormt de moestuin een prachtige verrijking van de (natuur)lessen van basisschool De Laweij.