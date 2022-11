Basisschoolkinderen uit Noordenveld exposeren in K38

‘Dat wat je maakt is niet mooier of beter dan dat wat een ander maakt’

RODEN – Woensdag werd een heel speciale expositie geopend in K38 in Roden. ‘Kind en Kunst Noordenveld’ bestaat uit werken die gemaakt zijn door kinderen van alle basisscholen in Noordenveld. Hoewel de expositie een primeur is, is het kunst- en cultuuronderwijs al jaren bijzonder goed vertegenwoordigd in Noordenveld. Cultuur Educatie Noordenveld, de werkgroep die bestaat uit schoolleiders van de verschillende basisscholen in Noordenveld, vond het tijd om het cultuuronderwijs nog meer op de kaart te zetten. Dat mondde uit in deze verrassend mooie expositie. Wie de expositieruimte van K38 binnenloopt, loopt meteen tegen een prachtig kunstwerk van hangende mutsen-maskers aan. Het kunstwerk is een van de talloze kunstwerken die werden gemaakt voor de Kind en Kunstexpo, een samenwerking van de gemeente Noordenveld, alle basisscholen in Noordenveld, K&C, de cultuurcoach en alle culturele partners, en diverse kunstenaars.

Het is een drukte van belang bij de opening van de expositie. Wethouder Kisten Ipema opent de tentoonstelling door te vertellen dat er toch enige strijd ontstond tussen haar en haar collega Alex Wekema, over wie de tentoonstelling mocht openen. ‘We hebben niet gevochten, maar er was een pittig debat,’ grapt ze, wat tot hilariteit alom leidt. ‘Kinderen zijn de hoogste baas in Noordenveld, we hebben namelijk de Kinderadviesraad die de gemeente adviseert over wat kinderen nu echt belangrijk vinden in hun woonomgeving. Deze tentoonstelling sluit daar prachtig op aan.’

Dat kinderen in Noordenveld niet alleen taal en rekenen leren is opvallend, vindt ze. ‘Ze leren op deze manier ook door de bril van kunst en cultuur te kijken. In cultuureducatie is vanaf 1999 een hoop geld gestoken door de gemeente. En eigenlijk is dit een kunstmenu in acht gangen, voor kinderen van groep 1 tot en met 8. Tegen de bezoekers zou ik willen zeggen: kijk door de ogen van een kind en leer ervan.’



Kunstenares Anne Stoer zegt: ‘We konden helaas niet alle werken laten zien, want dat zouden er meer dan 2400 zijn geweest. Wij vinden dat kunst nooit een wedstrijd is. Dat wat je maakt is niet mooier of beter dan dat wat een ander maakt. Zo hebben we bij de toekomstpaneeltjes, waarbij kinderen hun toekomst konden schilderen, per groep tien paneeltjes uitgezocht. Daarbij hebben we gekozen voor verschil. Dus geen tien voetballers, maar zoveel mogelijk verschillende dingen.’

Een film over het project wordt tijdens de tentoonstelling in een loop getoond. In de film is te zien hoe de kinderen aan het werk zijn. Een meisje in de film legt uit: ‘Ik heb een masker gemaakt voor mijn hoofd. Dat zit soms heel vol met niet leuke dingen.’ Ze vertelt over afscheid nemen van haar opa en haar hond. ‘Maar er zitten ook lichte dingen op het masker, omdat er ook leuke dingen in mijn leven gebeuren.’



Nisse maakte een paneel met vraagtekens. ‘Ik weet nog niet wat ik wil worden en ik had geen zin om dan maar iets te schilderen.’ Jet heeft een speksteenbeeldje gemaakt. Dat was niet heel moeilijk. ‘Speksteen is heel zacht. Je werkt met een beitel. Ik heb gewoon een vorm gemaakt, niet een herkenbaar ding. Mijn beeldje staat thuis.’

Noor en Lieke maakten ook een toekomstdroom. Noor koos voor paardrijden en wolven. ‘Ik kon geen hond vinden. Maar wolven vind ik ook heel leuk. Schrijven lijkt me ook wel wat, maar ik ben niet zo goed in spelling.’

Lieke wil wel voetballer worden, maar niet in Groningen. ‘Mijn vader komt uit Sneek en we hebben een seizoenkaart voor Heerenveen. Of ik goed ben? Dat weet ik niet. Soms ben ik een beetje lui. Maar anderen zeggen dat ik wel goed ben.’



José Wolters, directeur van de Marke in Roden, is trots op het project. ‘Elke school heeft dezelfde kunstenaars gehad. We hebben een heel schema gemaakt over het schooljaar heen. De samenwerking van alle scholen om kunst en cultuur aan te bieden in Noordenveld is geweldig. Zonder de gemeente Noordenveld zou dat natuurlijk niet lukken. We hebben net weer voor de tweede keer een convenant getekend voor 5 jaar. Kunst en cultuur op scholen aanbieden betekent dat je kinderen zoveel meer leert dan alleen lezen en schrijven. Je leert ze anders denken, out of the box. We zijn geneigd om in hokjes te blijven denken. Kinderen leren zo hun creatieve kant te stimuleren. Je spreekt de verbeelding en de verwondering aan, waardoor ze flexibeler leren denken.’

De voorstelling is nog tot en met zondag 4 december te zien bij K38 in Roden, van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op: kunstencentrumk38.nl.