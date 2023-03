Bé Kracht exposeert in nieuwe museumruimte van Mensinge

‘Door de werken van Bé wordt Drenthe kleurrijker’

RODEN – Havezate Mensinge hangt vol met prachtige schilderijen van Drenthe en omgeving, onder andere gemaakt door Coenraad Kymmell, de zoon van één van de vroegere bewoners van Mensinge. Inmiddels is de bovenverdieping van de havezate omgetoverd tot expositieruimte voor de werken van Noordeling Bé Kracht, sinds 1979 lid van het legendarische schilderscollectief De Ploeg.

De 89-jarige Bé Kracht heeft de afgelopen jaren prachtige, kleurrijke schilderijen van het landschap van Groningen en Drenthe gemaakt. Deze werken zijn vanaf 8 april te bewonderen in Mensinge. Kracht is geboren in Garnwerd en woont tegenwoordig in Hoogkerk. De Krant spreekt de kunstenaar op bovenverdieping van Mensinge, omringd door zijn eigen werken. ‘Ik vind het heel bijzonder om mijn werken op deze manier te zien hangen. De medewerkers van Mensinge hebben het prachtig geëxposeerd,’ vertelt Kracht. De schilder wijst naar één van de kunstwerken aan de muur. ‘Dat ben ik, toen was ik ongeveer 28 jaar.’ Op het schilderij is een jonge knaap met krullend haar te zien. ‘Ik ben op de lagere school begonnen met tekenen. We moesten een plaatje natekenen. De meester pakte mijn tekening om aan alle klassen als voorbeeld te laten zien.’ Kracht heeft sindsdien de kunst niet meer los kunnen laten. ‘Een moment dat me altijd is bijgebleven was in de oorlogstijd. Ik deed mee aan een nationale tekenwedstrijd en won deze. De prijs was een doosje rozijnen, die waren op dat moment erg schaars. Dat was echt een bijzonder moment.’

In de jaren vijftig heeft Kracht een klassieke opleiding aan Academie Minerva genoten. Wat bijzonder is aan zijn werken is hoe hij het Groningse en Drentse landschap met grote kleurenvrijheid tot leven weet te brengen. ‘Ik schilder wat ik op dat moment voel, daarbij gebruik ik veel verschillende technieken zoals etsen, linosnede en droge naald. Mijn voorkeur gaat uit naar olieverf, aquarel of pastel. Ik vind het geweldig om mijn werken per techniek hier op Mensinge te zien hangen, dat is een totaal ander gevoel dan in je eigen atelier.’ De landschap werken zijn wellicht te herkennen voor de Drenten onder ons. ‘Ik schilder nooit een foto na, het moet echt ter plekke gebeuren. Op die manier kun je de hele sfeer meenemen; het geluid van de vogels, de wind, alles wat beweegt in de natuur. Ik vond het vooral bijzonder om in de winter te schilderen. In zo’n drie uur tijd kan het landschap opeens onder een prachtige witte sneeuwlaag liggen. Het ziet er dan opeens totaal anders uit dan eerder. Dat boeide mij enorm. Ik schilderde zo’n 80 procent op locatie, de details deed ik thuis in het atelier.’ Kracht is een impressionistische schilder, vandaar dat zijn grote inspiratiebronnen dan ook uit de Franse impressionistische periode komen, denk bijvoorbeeld aan Claude Monet of Alfred Sisley.

Het team van Mensinge is erg blij dat ze deze werken tentoon mogen stellen. ‘Het wordt een kleurrijke Drentse tentoonstelling’, vertelt conservator Anja Sinnige. ‘De tentoonstelling is vanaf 8 april te bezichtigen en loopt door tot 3 december. Door de werken van Bé wordt Drenthe kleurrijker. Bé laat je anders kijken. Ik zie in elk landschap opeens veel meer kleur.’ Pr-man, Arjan van der Leur is ook erg blij met de tentoonstelling. ‘We willen graag het hele jaar zorgen voor reuring bij Mensinge. De drie mooie nieuwe museumzalen vormen een goede toevoeging. In Mensinge hangen veel schilderijen van impressionist Coenraad Kymmell. Hij wist een prachtig tijdsbeeld van Roden neer te zetten. Bé kwam een poosje later. Het is geweldig om die werken van verschillende tijdsperiodes naast elkaar te zien.’

Inmiddels schildert Kracht niet meer vanwege een probleem met zijn oog, desondanks straalt de passie voor kunst nog steeds van hem af. ‘Beethoven was ook doof,’ lacht hij. ‘Ik ben gelukkig niet blind, ik zie alleen iets minder goed. Ik ervaar nog steeds veel plezier van mijn kunst en ik ben blij dat ik het op Mensinge met de mensen mag delen.’