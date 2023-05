Bé Schollema overhandigt onderzoeksrapport Joods Vastgoed

LEEK – Woensdag 26 april heeft wethouder Bé Schollema het onderzoeksrapport Joods Vastgoed overhandigd aan het bestuur van Museum Joodse Schooltje in Leek. De titel van het rapport is: ‘Vermoord en bestolen; Joden, hun overlevingskansen en hun onroerende eigendommen in en na de Tweede Wereldoorlog op het Groninger platteland’.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Veendam en Westerkwartier. Dit onderzoek volgt de landelijke ontwikkeling waarin steeds meer gemeenten onderzoeken wat hun eigen rol is geweest bij onteigening tijdens de oorlogsperiode. Wethouder Bé Schollema: “We zijn dankbaar dat er zorgvuldig en grondig onderzoek is gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de voormalige gemeenten Grijpskerk en Leek geen Joods onroerend goed hebben aangekocht tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn wel een aantal zaken waar de voormalige gemeenten bemoeienis mee hadden. Geïnteresseerden kunnen het hele onderzoeksrapport lezen in Museum Joodse Schooltje in Leek.” Gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat jongeren bijleren over de holocaust. Museum Joodse Schooltje heeft speciaal voor basisschoolgroepen 7 en 8 een lesprogramma gemaakt. In het programma “Duifje en haar familie” onderzoeken leerlingen zelf het levensverhaal van de familie Denneboom uit Leek.