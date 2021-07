Beachballen & Barbecueën

NOORDENVELD – Onder schitterende weersomstandigheden werd vrijdagavond het allereerste beachvolleybaltoernooi op de beachvelden achter Sportcentrum de Hullen gespeeld. Liefst vijftien teams en zo’n negentig spelers streden om de eeuwige roem. Wethouder Jeroen Westendorp stond ook lekker met de voetjes in het zand. Dit keer niet met zijn collega-wethouders, maar met zijn vriendenteam schreef hij zich in voor een potje beachvolleybal. Medeorganisator Wouter Meertens kijkt terug op een zeer geslaagd evenement met een zeer gevarieerd gezelschap. Na afloop was het genieten geblazen van de heerlijke barbecue.