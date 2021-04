Beachvolleybaltoernooi op 1 juli moet stratenvolleybal van weleer opnieuw op de kaart zetten

‘Laat dit weer het grootste event van Noordenveld worden’

NOORDENVELD – Pakweg dertig jaar geleden deden er wel honderd teams aan mee, weet Jan Horst van Sportcentrum de Hullen. Stratenvolleybal, mateloos populair in die tijd. Behalve straten, stonden ook bedrijven, scholen en vriendenteams tegenover elkaar in een strijd om de meeste punten. Eén grote happening was het op het terrein van het sportcentrum. Hoogtijd om dat stratenvolleybal een nieuw leven in te blazen, vinden Jan Horst en sportcoach Wouter Meertens die de samenwerking opzochten met de volleybalclubs uit Roden en Peize.

De sfeer is uitstekend op dinsdagmorgen in de kantine van het sportcentrum. Voorzitter Bert Schutte van volleybalvereniging ROVOC uit Roden zit net als jeugdtrainer Klaas van der Veen van de volleybalclub uit Peize, Wouter Meertens en Jan Horst aan een bakje koffie. De heren bruisen van de plannen. Plannen die eindelijk weer eens gemaakt kunnen worden nu het licht in de tunnel weer voorzichtig aangaat. De enige die ontbreekt in het gezelschap in Marjan Knollema, voorzitter van Beachvolleybal Noordenveld, meldt Jan die meteen van wal steekt. ‘We willen het stratenvolleybal terug op de kaart. Jaren geleden was dat een gigantische happening. Iedereen kon meedoen, vrienden, straten, bedrijven en scholen. Wel honderd teams deden mee. Er is ooit nog wel eens een poging gedaan om het opnieuw te organiseren, maar dat kwam niet van de grond. Nu gaan we opnieuw een poging wagen. We hebben hier een schitterend beachveld, hoe mooi zou het zijn dat we weer zoveel teams op de been krijgen? Honderd is het streven.’ Dat de heren van plan zijn om de boel professioneel aan te pakken blijkt wel uit het omvangrijke draaiboek dat op tafel ligt. Schutte en Van der Veen leveren scheidsrechters en wedstrijdfluiters aan, Horst zorgt dat het park er tiptop bijligt en er genoeg worsten worden ingekocht voor op de barbecue.

Wouter Meertens is er heilig van overtuigd dat het beachvolleybaltoernooi een succes wordt. ‘Mensen hebben zin om weer iets te ondernemen na zo’n lange coronaperiode. En dit is lekker in de buitenlucht en is dus prima coronaproof te organiseren.’ Het toernooi wordt opgesplitst in twee onderdelen: één voor Nederlandse Volleybal Bond-leden (NeVoBo) en één voor recreanten. Er wordt gespeeld met teams van vier personen en een team mag maximaal uit zes mensen bestaan. Zeker handig, een paar extra spelers, want volleyballen in het zand is best pittig. De grondslag blijft hetzelfde als bij het stratenvolleybal: iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen. Op maandagavond 27 juni worden de voorronden voor de recreanten gespeeld, op dinsdagavond de voorronden voor NeVoBo-leden, woensdagavond 29 juni opnieuw voorronden recreanten en donderdagavond 30 juni de laatste voorronden NeVoBo-leden. De voorronden starten iedere avond om 19:00 uur en duren tot 22:00 uur. Vrijdag 1 juli is het tijd voor de grande finale. Die wordt gespeeld van 18:30 tot 22:30 uur. Ook leuk: alle deelnemers kunnen genieten van een overheerlijk barbecue!

Nu al zin om het zand tussen je tenen te voelen? Geef je dan snel op via spcdehullen@noordenveld.nl of meld je team aan bij de receptie van Sportcentrum de Hullen. Kosten per team bedragen 20 euro.