Bedrijveninvesteringszones centrum Roden en bedrijventerreinen Roden en Peize blijven

NOORDENVELD – Binnen Noordenveld zijn SBIN (Stichting Bedrijveninvesteringszones (BIZ) Industrieterreinen Noordenveld), SON (Stichting Ondernemersfonds Noordenveld) in samenwerking met de Zakenkring Roden en OCN/Parkmanagement druk bezig geweest voor het verlengen van de BIZ. In alle 3 de gebieden, Centrum Roden en de bedrijventerreinen Peize en Roden, wordt de BIZ met 5 jaar verlengd.

Om de BIZ-bijdrage voort te zetten, moest er wel steun zijn van de ondernemers. Minimaal 50% van de ondernemers moest stemmen, waarbij 2/3 voor moest stemmen. Roden centrum scoort 85,29% voor, Bedrijventerrein Peize scoort 70,37% voor en Roden 68,29% voor. De BIZ bijdrage wordt dus in alle 3 de zones voortgezet.

Bedrijveninvesteringszones

Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Ondernemers in Noordenveld hebben een BIZ opgericht voor het centrum van Roden en bedrijventerreinen Peize en Roden. De ondernemers in dit gebied betalen een heffing aan de gemeente, waarbij de opbrengst als subsidie voor de BIZ stichting is om de bedrijfsomgeving aantrekkelijk en veilig te maken en te behouden. De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZstichting onderneemt, zijn bijvoorbeeld bewegwijzering, betere groenvoorziening, verlichting, onderhoud of camerabewaking.