Beelden verdachte zedenzaak Roden dinsdagavond in Opsporing Verzocht

RODEN – De politie toont vanavond in Opsporing Verzocht beelden van de verdachte van een ernstige zedenzaak in Roden, als hij zich voor die tijd niet meldt. De man wordt ervan verdacht een jong meisje seksueel te hebben misbruikt op maandagmiddag 15 juni.

Op maandagmiddag 15 juni 16.30 speelde het meisje met haar vriendinnetje toen zij in een steeg tussen de Aukemastraat en het Nijlandspark werd aangesproken door een nog onbekende man. Het meisje is vervolgens seksueel misbruikt. Wat het kind exact is overkomen, kan niet worden gemeld. De exacte feiten zijn namelijk belangrijk voor het onderzoek en, bovenal, de privacy van het meisje.

Bewakingsbeelden

Opsporing Verzocht besteedt vanavond 22 juni aandacht aan deze zedenzaak en laat daarbij beelden zien. De verdachte, die te zien is op deze beelden, kan voorkomen dat de beelden vanavond getoond gaan worden door zich voortijdig te melden bij de politie. Als hij dat niet doet, wordt de verdachte zonder blurren en dus volledig herkenbaar in Opsporing Verzocht getoond.

De uitzending van Opsporing Verzocht begint vanavond om 20.35 uur op NPO1.