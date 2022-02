Beginnen met schietsport? Misschien is een luchtbuks iets voor jou!

De schietsport is in Nederland veelbesproken en nog altijd erg populair. Voor diegenen die graag de schietsport willen betreden maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen hebben wij een goede tip. Begin met een luchtbuks! In dit artikel nemen we je mee langs alles wat je moet weten in een notendop als je een luchtbuks aan wilt schaffen.

Wat is er zo leuk aan de schietsport?

De schietsport is voor voor jong en oud een geweldige sport om te beoefenen. Het is een leuke sport voor de echte fanatiekeling, en wanneer je er eenmaal mee begonnen bent blijf je ervan houden. Het is een sport die, wanneer je met een luchtbuks aan de slag gaat, heel toegankelijk is.

Daarnaast kun je ook lekker in je eigen achtertuin aan de slag. Als je een hobby zoekt die je dicht bij huis kunt uitoefenen dan zit je met buksschieten zeker goed.

Als je naar een schietclub gaat dan kun je ook makkelijk veel nieuwe vrienden maken die dezelfde interesse hebben als jij. Het is leuk om buksschieten samen met anderen te doen, je deelt echt een ervaring met iemand anders. Daarnaast hebben ze bij de schietclub vaak wat meer voorzieningen, zoals duidelijke en veel verschillende doelen.

Hoe zit het wettelijk?

De wettelijke regeling is bij de schietsport misschien wel een van de belangrijkste aspecten. In Nederland is een luchtbuks gewoon voor iedereen legaal verkrijgbaar. Je moet alleen wel 18 jaar of ouder zijn om een luchtbuks te mogen bezitten, maar anders dan dat zitten er geen voorwaarden aan verbonden.

Naast dat je 18 moet zijn om een luchtbuks te mogen bezitten zijn er ook andere dingen om rekening mee te houden.

Je mag alleen op bepaalde plaatsen schieten. Zo mag je prima op de schietclub of zelfs in de achtertuin met je luchtbuks in de weer. Maar openbare plekken zoals bijvoorbeeld het park of gewoon op straat zijn uit den boze. Dit is strafbaar en ook heel gevaarlijk.

. Luchtbuksschieten mag dan wel legaal zijn, het blijft niet ongevaarlijk. Je bent dus in principe ook verplicht de veiligheid van de mensen om je heen in acht te nemen. Het wapen moet een andere uitstraling hebben. Dit bedoelen we ten opzichte van een daadwerkelijk vuurwapen. Als jouw luchtbuks niet of nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden is dan is het wellicht niet handig deze te kopen. Voor het vervoeren moet je ook een opbergplek hebben. Dit kan in een koffer of een tas.

Is een luchtbuks duur?

Dit is afhankelijk van het soort luchtbuks dat je koopt. Er is voor ieder budget wel een luchtbuks te vinden. Je kunt al een luchtbuks kopen voor een paar tientjes. Ook zijn er luchtbuksen voor honderden euro’s. De goedkopere luchtbuksen zijn vaak in kwaliteit minder.

Alhoewel, een goedkope luchtbuks leert je wel makkelijk de basisprincipes van de sport. Zo kun je dus al voor relatief weinig geld uitvinden of dit iets voor jou is of niet. Als je er echt fanatieker mee bezig gaat kun je jezelf gewoon omhoog werken en telkens voor een ‘’upgrade’’ gaan wanneer de portemonnee dit toelaat.

Het beste is om gewoon te vergelijken. Bekijk eens een aantal verschillende buksen en bekijk wat je ervoor terugkrijgt als je meer betaald. Veel is ook afhankelijk van persoonlijk voorkeur. Door te vergelijken kun je makkelijk en goed onderzoeken welke buks er het beste bij jou past.