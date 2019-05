Begraafplaats informatiepaneel rijker

NORG – Het was wethouder Kirsten Ipema die samen met Henny Bakker zaterdag het informatiepaneel op de begraafplaats in Norg onthulde. Een dergelijk bord was altijd al een lang gekoesterde wens van de Historische Vereniging Norch.

2018 was in Noordenveld het jaar van de cultuur. ‘Een mooi moment om een verzoek tot subsidie bij de gemeente in te dienen,’ zei voorzitter van de historische vereniging Bert Venema. ‘Onze begraafplaats dateert uit 1829, kent dus een historische waarde en is een beschermd monument. Onze werkgroep Begraafplaats is al jaren bezig om de monumenten te onderhouden en te restaureren. Het mag gezegd worden, onze begraafplaats ligt erbij als een plaatje. Iets om bijzonder trots op te zijn.’

Het informatiepaneel, dat is ontworpen door vormgeefster Ellen Tierie, laat zien hoe het oude gedeelte van de begraafplaats gezien moet worden. Bert Venema: ‘Het geeft uitleg over de grafstenen, de symbolen, geeft info over de oorlogsgraven en verteld iets over het lijkenhuisje.’ Niet alleen staat er info op het informatiepaneel, ook op de website van de vereniging is veel te vinden over de graven en over wie er waar begraven ligt. Beslist de moeite waard om dit te bekijken.’