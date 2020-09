Begrotingsvergadering in aantocht: geen hoedjes of campagnes

Raad van Noordenveld

Wie de politiek een beetje volgt heeft afgelopen week zijn hart kunnen ophalen. De Algemene Beschouwingen werden schaamteloos gebruikt voor een vroegtijdige campagne, waarbij vooral Wilders zijn spreektijd gebruikte om zieltjes te winnen. Jan ten Hoor blijkt strenger in het bewaken van de spreektijd dan Kamervoorzitter Arib tijdens de Algemene Beschouwingen. En zo zijn er nog een paar leringen die uit de beschouwingen kunnen worden getrokken.

Allereerst natuurlijk dat we de Gouden Koets niet nodig hebben. Nu wordt de Gouden Koets natuurlijk ook niet meer gebruikt, opdat ons tere slavernijverleden maar zover mogelijk naar de achtergrond wordt geduwd, maar toch. De Glazen Koets is de logische(?) vervanger, maar ook die bleef op stal. Mogelijk vanwege het feit dat het de warmste 15 september ooit gemeten was in Nederland en de koets daardoor tot een soort broeikast zou verworden. In ieder geval was het een streep door de rekening van de fanatieke koningshuissupporters die zich ieder jaar vanaf vijf uur ’s ochtends achter een dranghek melden. Persoonlijk zie ik daar de lol niet zo van in, maar het moet gezegd dat anderen dat waarschijnlijk ook over mijn hobby’s zullen zeggen. Overigens weet ik niet of ik als koning zijnde snel in zo’n Glazen Koets zou gaan zitten. Een waxinelichtjeshouder kinkel je daar natuurlijk met gemak doorheen.

Toch zou een Noordenveldse editie op Prinsjesdag misschien nog niet zo’n raar idee zijn. Dat we dan eerst de raadsleden zien binnenkomen met bijzondere hoedjes, iets wat (mode)historica Femke Knoop ongetwijfeld zou kunnen waarderen. Vervolgens de toespraak van de koning van Noordenveld, wat in dit geval dan maar de burgemeester moet zijn, en vervolgens de raadoudste (Hendrik Smeenge) die het driewerf hoera mag uitspreken.

Even later beginnen dan de Algemene Beschouwingen die twee dagen in beslag nemen en waarbij niemand een strobreedte in de weg wordt gelegd. Het mag overal over gaan, hoe minder raakvlakken met de Troonrede, hoe beter. Jos Darwinkel die even uitweidt over bijzondere vogels die hij ’s weekends nog tegenkwam in het veld, Gerbrant Fennema over de praktische voordelen van de korte broek en Pascalle de Vries over de fysieke voordelen van bewegen op muziek.

Ach ja, je dwaalt zo af als je eenmaal over zulke zaken na gaat denken. Dat krijg je in zo’n ‘Rodermarktloos’ weekend. Eigenlijk hadden we vrijdagmiddag moeten staan handen schudden in de Jaarbeurstent. Ja, handen schudden. Dat deden we vroeger. Voordat bekend was dat we er allemaal dood aan zouden gaan. Of is dat te gechargeerd?

Ik dacht terug aan Youp van ’t Hek die afgelopen week bij Theater de Winsinghhof kwam en iedereen – journaille incluis – de hand schudde. En dat terwijl Youp het zelf onder de leden had. Een avond later hoorde ik hem op het podium verzuchten hoe erg het virus hem getroffen had, wat dan weer niet strookte met zijn schijnbare onvoorzichtigheid.

Het handenschudfestijn wat de Rodermarkt heet ging niet door. De vraag is of het andere handenschudfestijn (de nieuwjaarsborrel van Noordenveld) wel doorgaat. En zo ja, staan we dan elkaar dan elleboogjes te geven? Het was een ideale tijd geweest voor Daniel Majstorovic, die de huidige trainer van VV GOMOS nog eens gigantisch op zijn porum stootte. Googelt u die maar.

Algemene Beschouwingen vinden in het Noordenveldse plaats in de vorm van een raadsvergadering, waarin over de begroting zal worden geboomd. Dat zijn doorgaans lange vergaderingen, waarbij de wethouder van Financiën (Alex Wekema) honderden vragen op zich af ziet worden gevuurd. We hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat partijen er een verkiezingscampagne van Wilders-proporties van zullen maken. Laat dat maar aan Ten Hoor over!

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema