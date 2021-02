Behoorlijke tik voor Kim Polling in aanloop naar Olympische Spelen

ZEVENHUIZEN/REGIO – Kim Polling heeft op weg naar de Olympische Spelen in Tokio een gevoelige nederlaag geleden. Tijdens de Grand Slam van Tel Aviv ging de 30-jarige judoka uit Zevenhuizen kansloos onderuit tegen de vijf jaar jongere concurrente Sanne van Dijke. In de Israëlische stad verloor Polling de partij om de bronzen plak.

De Groningse judoka kwam er in de hele partij niet aan te pas en verloor uiteindelijk op ippon. Dit terwijl de voorgaande zes onderlinge partijen altijd werden gewonnen door Polling.

De twee judoka’s zijn in een hevige onderlinge concurrentiestrijd verwikkeld. Op de Spelen in Tokio is per gewichtsklasse plek voor slechts één judoka. De 25-jarige Van Dijke staat momenteel op de tweede plek op de wereldranglijst. Mede door langdurig blessureleed staat Polling voorlopig slechts vierde.

De Nederlandse judobond beslist op basis van drie meetmomenten wie er naar de Tokio vertrekt in de gewichtsklassen van onder anderen Kim Polling. Een maand geleden, toen het eerste meetmoment plaatvond, deelde Polling op haar beurt weer een tik uit aan haar concurrente. Bij de Masters in Doha werd de partij in de strijd om het brons wel in het voordeel van Polling beslecht.