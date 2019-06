Bekende artiesten en regionaal talent op Pinksterfestival Leek

LEEK – De organisatie van het Pinksterfestival in Leek heeft ook dit jaar alles uit de kast getrokken om een gevarieerd en goed programma neer te zetten. De feesttent aan De Tip in Leek zal van 7 tot 10 juni weer het epicentrum van gezelligheid zijn en niet onbelangrijk is dat op al deze vier dagen de entree weer geheel gratis is. Iets waar de organisatie zich ieder jaar sterk voor maakt. Aan de duizenden bezoekers die Leek tijdens Pinksteren overspoelen de schone taak om er samen één groot feest van te maken.

Om dat feest in gang te zetten, heeft organisator Jacob Veenema een aantal aansprekende artiesten weten te strikken. ‘Ik ben blij dat dat gelukt is’, vertelt hij. ‘Je kunt altijd zoveel goede wil hebben, maar een goed Pinksterfestival begint bij een goede line-up. Je merkt op zulke momenten ook hoe het Pinksterfestival in Leek bij artiesten leeft. Zij weten daardoor ook waar ze het voor doen, dus je zit al gauw op één lijn. Hopelijk weet het publiek het programma goed te waarderen’, laat hij weten.

Het festival start op vrijdag 7 juni met de opening van de kermis, waarna het op zaterdag 8 juni de beurt is aan de eerste grote namen. Met The Voice Kids-finalist Robin Tinge staat er regionaal talent uit Zevenhuizen op het podium, terwijl Partyband TOF! ook wel weet hoe er een feestje gebouwd moet worden. Van top-40 hits tot Nederlandse meezingers, deze feestformatie stelt eigenlijk nooit teleur.

Een dag later wordt de Pinkster Oldtimerrit om 10:30 uur in gang gezet vanaf Nienoord. Voor liefhebbers van oldtimers een ware publiekstrekker. Maar ook deze 8 juni eindigt in de feesttent aan De Tip en ditmaal is Papa di Grazzi de smaakmaker. De coverband maakt er niet alleen vocaal een geweldige show van; de acts die ze tegelijkertijd uitvoeren zijn minstens zo indrukwekkend. Het Pinksterfestival wordt op maandag 10 juni afgesloten met een optreden van de Esperando’s. Een feestvierdaagse goed afsluiten? Laat dat maar aan Herman Kaijser en Bert Bieze over. Tevens zullen ook Dick Fijn, Henk Voskuil en Janette, Joy Woelders en Melissa Smilda op het podium staan. Ook zal DJ Olaf op het podium staan. (Foto: Flinke Pink 2017)