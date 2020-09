Bekerderby eindigt in bloedstollend geslijkspel

NIEUW-RODEN – Het werd een echt klassieker zaterdagochtend tussen Nieuw-Roden O15-1 en Roden O15-2 in de bekerwedstrijd. Een geweldige wedstrijd waar veel strijd en vechtlust in zat. Binnen vijf minuten kreeg Nieuw-Roden een penalty. Lukas Pater werd in het strafschopgebied onderuit gehaald door de laatste twee verdedigers. Scheidsrechter D. Matulessy, die trouwens een puike wedstrijd floot, legde de bal op de stip. Lukas Pater nam de penalty zelf en schoot de bal beheerst in de linkerhoek van keeper Bram Komduur. Daarna kwam Roden veel beter in het spel. Nieuw-Roden kwam nog maar amper van zijn eigen helft af. Dit resulteerde al snel in een 1-1 door Djemo Leidelmeijer. Er kwamen nog wel wat kansen voor Roden, maar keeper Robin Pit van Nieuw-Roden stond een goede wedstrijd te keepen en hielp Nieuw-Roden met een gelijkspel de rust in te gaan.

Na rust had Nieuw-Roden wat omzettingen gedaan. Hierdoor begon het team veel beter te draaien en kreeg verschillende kansen om op voorsprong te komen. Eerst miste Jorieke de Koning een opgelegde kans voor doel, maar schoot tegen de keeper aan. Het werd een wedstrijd van de keepers, maar ook van beide aanvoerders Lukas Pater en Milan Wirth. Beiden vochten heerlijke duels uit. Toch kwam Nieuw-Roden meer aan aanvallen toe en was het uiteindelijk Yaron Ijtsma die 5 minuten voor tijd de 2-1 binnen wist te werken. Nieuw-Roden deed alles eraan om de winst over de streep te trekken. Merle Mulder kon via een scrimmage de bal net niet in de netten krijgen van Roden. Toch wist Laurent Keasberry van vv Roden in de allerlaatste minuut het nog klaar te krijgen om de 2-2 binnen te werken.