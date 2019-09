Bekervoetbal Zondag 8 september

GOMOS verloor nodeloos van het tiental van Jubbega in de laatste 10 minuten en doet zichzelf de das om. De gebroeders Drent zorgden voor een groot deel van de doelpuntenproductie van Nieuw Roden. TLC had zijn les geleerd van een slappe vorige wedstrijd. Zevenhuizen zorgde bijna voor een surprise in Oosterwolde.

Gomos maakte niet een goede beurt voor zijn eigen supporters. Trainer Martin Drent was evenwel positief over de gecreëerde kansen in vergelijking met vorige wedstrijd. Niet te spreken is Drent over de vele doelpunten die zijn ploeg de afgelopen wedstrijden kreeg te incasseren. Binnen twintig minuten is de stand 2-2. Doelpunten van Edwin Rozenveld. Nog voor de pauze schiet Jannes Siegers tweemaal tegen het net achter de keeper van Jubbega. In de tweede helft liep Gomos via Ivo Drenth en Ronald Sloots zelfs uit naar 6-2. Wedstrijd gespeeld dacht de trainer. Wat er toen gebeurde was niet te beschrijven. Jubbega moest het resterende gedeelte van de wedstrijd met tien man verder spelen. Kat in het bakkie gaf trainer Drent aan, dacht hij. De gehele wedstrijd brak ons de slordigheid in de passing al op. De omschakeling van Jubbega zeker in de laatste fase was zeker te wijten aan dat domme balverlies van Gomos. Na de derde treffer van de bezoekers deed Gomos zich in de laatste tien minuten zelf de das om. Het tiental van Jubbega presteerde het om de achterstand om te buigen naar een sensationele 7-6 winst.

Nieuw Roden had tegen Houtigehage met nog een paar minuten te gaan de 3 punten binnen, getuige de 6-3 voorsprong. Helaas werd er daarna wegens wanordelijkheden gestaakt. De club liet weten geen nadere mededelingen te willen doen. Onderzoek werd naar de KNVB doorgezet. Als er nieuws is, zal de club hiermee naar buiten treden.

Peize had een gemakkelijke middag in Bakkeveen. Het scoren verliep niet zo goed in de eerste helft. Voor de pauze had de ploeg van Veenhof al 4 opgelegde kansen alleen voor de keeper kunnen verzilveren. Dat gebeurde niet, maar kort voor de pauze rondde Rutger Kruizinga een mooie aanval prima af. Veenhof hamerde in de tweede helft op meer tempo. Dat lukte prima en dat hield in dat Bakkeveen eigen lijk geen goede kans heeft kunnen creëren. Peize daarentegen scoorde er met Jarco Westerhof en Rutger Kruizinga(2x) lustig op los. Kruizinga realiseerde met zijn derde treffer de terechte eindstand van 4-0 voor Peize.

TLC trainer Wander Balkema had zijn team er op gewezen, dat motivatie nodig was om wedstrijden goed te kunnen spelen. Die les had hij zijn spelers dinsdag op het hard gedrukt na de vorige wedstrijd. TLC was scherp vanaf het beginsignaal. De grote selectie groep liet vandaag zien dat de concurrentie groot is en elke speler klaarstond om voor zijn plek te strijden. We waren de bovenliggende partij, waarin Sale Rozema, Jorn de Bruin, Delano Dussel elk 1 x scoorden. Mahamed Farhaan had geluk dat zijn trainer zijn schoenen bij zich had. Met deze schoenen scoorde hij tweemaal.

De Wilper Boys speelde een zware wedstrijd. Renado was de bovenliggende partij. Vele kansen leverde dit op voor thuisclub, maar keeper Eddie Dijkstra was vandaag de man van de wedstrijd. Hij zorgde ervoor dat Renado niet tot scoren kon komen. Een snelle counter stelde Gert van der Kaap in staat de op dat moment niet verdiende voorsprong aan te tekenen. Renado creeerde veel kansen, waarvan er gelukkig maar twee werden benut, aldus trainer Theo Donker. De stand 2-1 bleef op het scorebord en in de slotfase werd Niels van der Veen diep gestuurd, die alleen voor de keeper niet faalde. Al met al een gelijkspel, waarin we heel effectief met de kansen omsprongen.

Zevenhuizen was goed aan de wedstrijd begonnen, maar stonden wel heel snel met 2-0 achter. Klaas Jelsma scoorde de aansluittreffer voor Zevenhuizen. Oosterwolde liep daarna voor de pauze uit naar een 4-1 voorsprong. Trainer Jan Kuiper van Zevenhuizen zag dat zijn ploeg vele kansen om zeep hielp en daardoor de stand eventueel draaglijker had kunnen maken. Nadat Tim Wekema twee kansen had gemist, vond hij het tijd om de tweede treffer van Zevenhuizen aan te tekenen. Direct daarop mistten Rene de Vries en dezelfde Tim Wekema een aantal grote kansen. DIO Oosterwolde scoorde wel in een counter. Na de omzettingen van Kuiper in de pauze was Zevenhuizen de betere in de tweede helft. Tim Wekema werd de man van de wedstrijd. Hij maakte deze middag drie doelpunten, maar kon niet voorkomen dat Zevenhuizen met 5-4 verloor.