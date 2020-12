‘Belang sport zó belangrijk: daar moeten we blijvende aandacht voor houden’

Jeroen Westendorp over het digitale Sportgala

NOORDENVELD – Het Sportgala van Noordenveld over sportjaar 2020 gaat niet door. Een logisch gevolg van de coronacrisis, die de sporten – op twee volle maanden na – volledig lamlegde. ‘Wethouder Sport’ Jeroen Westendorp zag een lastig jaar voor de sporter en de sportclubs. Wél is hij blij dat De Krant digitaal aandacht schenkt aan sportprestaties, clubs en vrijwilligers.

‘Je mist een extra dimensie’, concludeert Westendorp als hij kijkt naar zijn sportende kinderen. Zij trainen weliswaar gewoon, maar wedstrijden zijn er niet bij. ‘Door die wedstrijden weg te halen, verdwijnt er iets wezenlijks. Iets om voor te trainen en naar toe te leven. Dat is toch wel erg jammer.’

Bovendien, zo stelt de wethouder, is de sportvereniging veel meer dan beweging. ‘Het is het sociale gebeuren, het zijn de randzaken. Niet alleen gezondheid en vitaliteit, twee superbelangrijke onderwerpen die in coronatijd alleen maar belangrijker werden, maar ook de sociale cohesie is belangrijk. Het gevoel dat je ergens bij hoort: dat is zó waardevol.’ Volgens Westendorp heeft de coronacrisis een grote aanslag op het ‘clubgevoel’ gepleegd. ‘Het heeft zeker impact, ook op de gesteldheid van de clubmensen. Aan de andere kant zien we in Noordenveld dat veel dingen gelukkig ook nog wél doorgaan. Denk hierbij aan trainingen in afgeslankte vorm. Als gemeente hebben wij hier en daar kunnen meebewegen met de verschillende verenigingen. Denk aan het kwijtschelden van huren. Zo hopen wij ons steentje te kunnen bijdragen.’

Maar dat het vreemd blijft, moge duidelijk zijn. ‘Mijn dochter zwom onlangs af. Daar kon ik ook niet bij zijn, want er mocht één ouder naartoe. Dan kijk je dat via een filmpje. Dat is toch erg jammer.’

Over filmpjes gesproken: het Sportgala moet dus dit jaar via bewegend beeld de huiskamers in worden geslingerd. Op de sociale media-kanalen van De Krant wordt aandacht geschonken aan sporters en hun prestaties. ‘Ik ken de traditie van het Sportgala goed’, zegt Westendorp. ‘Ik kom er toch al ruim tien jaar, schat ik zo in. Eerst als raadslid en de laatste jaren als wethouder. Het gaat bij zo’n gala allereerst om de sport en de sporters. Het is geheel terecht dat we hen in de schijnwerpers zetten. Wat zo mooi is aan het Sportgala, is dat er verder wordt gekeken dan alleen de topsporter. Op alle niveaus is er aandacht voor de sport, waarbij de categorie van de G-sporters uiteraard bijzonder blijft. Sporters bieden inspiratie. Men raakt geïnspireerd door andermans prestatie. Dat is een groot goed.’

Ten tijde van een pandemie is het volgens Westendorp alleen maar belangrijker geworden om aandacht te schenken aan gezondheid en bewegen. ‘Zorg dat je, juist nu, genoeg beweging krijgt. Dat is van heel groot belang.’

De wethouder geeft in ieder geval het goede voorbeeld. Hij mag graag fietsen (mountainbike of racefiets), volleybalde eerder geregeld en trapte op vrijdagavond nog graag een balletje. ‘Daarbij gaat het ook om de gezelligheid’, zegt hij. ‘Er even uit en met elkaar voetballen, dat is heerlijk. Maar ook de individuele sporten vind ik heerlijk. Even de fiets pakken en er op uit, of even een rondje hardlopen. Dat kan op ieder moment van de dag.’

Westendorp geeft aan blij te zijn dat De Krant, in samenwerking met Sportstimulering Noordenveld, de handschoen oppakt en digitaal sporters gaat eren. Desondanks begrijpt hij dat het niet eenvoudig is om een Sportprestatie van het Jaar aan te wijzen. ‘Er is natuurlijk heel veel niet doorgegaan. Dan hebben we het over grote evenementen zoals de Olympische Spelen en het EK Voetbal, maar ook over de kleinere evenementen in onze gemeente. Als wethouder was ik nog te gast op de VAM-berg dit jaar, waar Mathieu van der Poel Nederlands Kampioen wielrennen werd. Het liefst sta je daar met duizenden wielerfans te genieten van dit prachtige evenement. Maar helaas: dat zat er dit jaar gewoon niet in.’

Volgens Westendorp is de spoeling dit jaar dan ook dun. ‘We kennen maar weinig kampioenen en verliezers dit jaar. Dat maakt de sportbeleving toch heel anders. Er is gelukkig wel gesport en dat blijven we ook stug doen, waardoor het vele talent in onze gemeente niet stil heeft gezeten.’

De wethouder kan ‘het belang van sport niet vaak genoeg benadrukken’. ‘Voor je fysieke en je geestelijke welzijn, is sport zó’n goed middel. Daar moeten we blijvende aandacht voor houden!’