Belangenvereniging Een furieus om verdwijnen buslijnen

Inwoners totaal verrast over berichten ‘afsluiting’

EEN – ‘We zijn onthutst en ergeren ons aan dit voornemen.’ Dat schrijft de Belangenvereniging Een in een boze brief aan het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Noordenveld. De belangenclub was niet op de hoogte van de voornemens om het openbaar vervoer in het dorp na 19.00 uur in de avonduren en in het weekend stop te zetten.

Voorzitter Wisse Hummel van Plaatselijk Belang Een voelt zich te kort gedaan. ‘Wij werden totaal verrast door dit voornemen waar ook de gemeente Noordenveld mee akkoord is gegaan. Niemand van ons wist ervan en zo staan we dus voor een voldongen feit. Doordat Een nu in de avonduren en in de weekenden geen bus meer kent, is dat slecht nieuws voor het dorp en onze inwoners.’

In de brief laat de belangenvereniging weten dat het wrang en verwerpelijk is dat de huidige wethouder Alex Wekema zondermeer akkoord is gegaan met het voorstel om het dorp Een compleet te ontsluiten van openbaar vervoer op genoemde tijdstippen. Wisse Hummel: ‘Er is geen overleg geweest, niet met de gemeente en niet met het OVbureau. Voor het dorp Een is er niet een echt goed alternatief om te reizen met het openbaar vervoer. Norg kent dat wel, richting Groningen en Assen. Daarbij komt dat Eeners niet alleen georiënteerd zijn op Norg of Roden, maar ook kijken naar Haulerwijk en Drachten.’

De gemeente geeft aan dat er gemiddeld 1 inwoner per dag instapt in de busverbinding naar Haulerwijk of Norg. Te weinig vindt men. Wisse Hummel kijkt daar anders tegenaan. ‘Je zet dan nu wel even zo’n 375 mensen in de kou. Die kunnen nu niet meer in de avonduren en in het weekend op pad met de bus. Dat is wrang voor deze mensen. Zeker als je alleen bent aangewezen op het openbaar vervoer. Studenten bijvoorbeeld of een migrantenfamilie, zoals die nu in ons dorp woont. Het verdwijnen van deze voorziening is voor het dorp een aderlating en niet goed.’

Wethouder Alex Wekema laat in een reactie weten dat het verdwijnen van busritten zeker geen beslissing van de gemeente is geweest. ‘Ik snap dan ook heel goed dat Plaatselijk Belang Een niet blij is met deze aankondiging van Arriva en het OVbureau om enkele dienstregelingen te schrappen’, zegt Wekema. ‘Daarbij is het vreemd dat Plaatselijk Belang Een hiervan niet op de hoogte is gebracht.’

De gemeente Noordenveld heeft beide partijen gevraagd om dit als nog zo snel mogelijk te doen. ‘Het is een idee vanuit Arriva. Waarschijnlijk is het voordeliger om de dienstregelingen te schrappen, maar voor Een betekent het dat ze ’s weekends en ’s avonds zijn aangewezen op de fiets of de auto.’

Wekema wil graag met de belangenvereniging uit Een nadenken over mogelijke vervolgstappen. ‘Maar allereerst hebben we Arriva gevraagd contact op te nemen met Plaatselijk Belang Een’, zegt Wekema. ‘Zij mogen namelijk bezwaar aantekenen tegen de plannen. Wij zijn als gemeente best bereid bij zo’n gesprek te komen zitten. Wellicht dat dit wat helpt.’

Of het zin heeft om tegen de plannen van Arriva en het OVbureau in te gaan, moet nog blijken. ‘Maar je kunt altijd in gesprek. Het is echter een lastige kwestie.’