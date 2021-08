Beleef de Nationale Nachtvlindernacht in de Onlanden

NOORDENVELD – In de avond en nacht van vrijdag 3 september is heel Nederland in de ban van de Nationale Nachtvlindernacht. Op veel plaatsen in het land wordt in deze nacht gekeken naar

nachtvlinders met behulp van laken, lamp en lichtval.Nachtvlinderen is leuk en spannend! Wie spant er ’s nacht een laken in zijn achtertuin en zet er een felle lamp bij? Geen idee? Nachtvlinderonderzoekers vinden dit soort zaken heel gewoon. Ze proberen vlinders met prachtige namen als rozenblaadje, groot avondrood, huismoeder, agaatvlinder, rood weeskind en windepijlstaart te lokken. Nieuwsgierig geworden? Beleef het mee tijdens de nationale nachtvlindernacht op vrijdag 3 september bij de Bolmert in De Onlanden.

De Vlinderwerkgroep van IVN Roden-Norg staat met lamp en laken en lichtval bij. De club hoopt dat er bijzondere nachtvlinders op het laken komen, vooral vlinders die nog niet in de Onlanden zijn gezien. Wanneer: Vrijdag 3 sept. vanaf 20.30 u tot ca. 01.00 uurWaar: In de De Onlanden bij De Bolmert, aan het fietspad tussen Leutingewolde en Leek (vanuit Leutingewolde aan het eind van de Oosteinderlaan) Er kan ‘beperkt’ geparkeerd worden, aangeraden wordt om op de fiets te komen.

Bijzonderheden: Het nachtvlinderen gebeurt met lamp, laken en lichtval en iedereen kan

de hele avond/ nacht langskomen en zelf de korte route lopen. Er zijn voldoende mensen

aanwezig om uitleg te geven. Bij te koud of te nat weer gaat het nachtvlinderen niet door. Meer informatie vind je op www.vlinderwerkgroepdrenthe.nl. Het is handig om een zaklantaarn mee te nemen. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.