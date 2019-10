Beleef de zomer nog heel even opnieuw en kom lekker beachvolleyballen in de Kampeerhal!

Ons event

Straten-beachvolleybaltoernooi Kampeerhal Roden

Géén diepe winterslaap bij Kampeerhal Roden. Nee zeg, in de Kampeerhal valt áltijd iets te beleven, ook in de wintermaanden. Onder de noemer ‘Costa del Roden’ organiseren Richard Kremer en Harmjan Poel verschillende evenementen om het zomergevoel nog langer vast te houden. Zo staat er in november een heus straten-beachvolleybal toernooi op het programma. Koud? Zeker niet! Midden in de zaak worden twee beachvelden aangelegd. Vanaf 2 november mogen straten in Roden, Leek, Tolbert, Zevenhuizen, Peize en Norg en straten uit alle randdorpen de strijd met elkaar aangaan.

November beachmaand

November is beachmaand bij Kampeerhal Roden. Richard Kremer heeft er zin in. Hij houdt wel van een beetje reuring in de tent. Die zomer mag wat hem betreft wel tot de kerst duren. En omdat de weergoden dat nu eenmaal niet van plan zijn, haalt hij zelf de zomer in huis. In november waan je je in de Spaanse costa’s aan de Roder Vrijetijdsboulevard. Kremer laat behoorlijk wat vrachtwagens met zand invliegen in de middelste hal nabij het restaurant. Zeg nou zelf, dat klinkt lekker toch? “Gezelligheid en elkaar ontmoeten, dat is de bedoeling van het event. Met elkaar nog een beetje de zomer beleven. We hebben onze winkel omgeturnd in een beachtent. Op de finaledag pakken we helemaal flink uit. Dan staat er een heuse cocktailbar waar we cocktails gaan shaken.”

Straten-beachvolleybal toernooi

Straten, vriendenclubs en bedrijven uit bovengenoemde dorpen kunnen zich opgeven voor deelname aan het beachvolleybaltoernooi. In vier voorrondes gaan 12 teams de strijd met elkaar aan. De beste drieploegen gaan door naar de finale op 30 november. De eerste voorronde staat gepland voor zaterdag 2 november, daarna volgen er nog drie op 9, 16 en 23 november. “We spelen met 12 teams per dag verdeeld over twee velden. Een team bestaat uit vier personen. Wisselen is geen probleem. Per team mogen er maximaal twee Nevobo-spelers inzitten, zo proberen we de strijd een beetje gelijk te houden. Het is de bedoeling dat we iedere week een ander gebied pakken. In welke volgorde dat zal zijn, kan ik nog niet exact zeggen. We proberen teams uit Roden en Nieuw Roden op een dag te krijgen, Norg en de omliggende dorpen bij elkaar, Peize en omliggende dorpen en Leek, Tolbert en Zevenhuizen samen op een dag. Behalve straten mogen ook vriendenclubs en bedrijven zich aanmelden. Het is de bedoeling om 48 teams op de been te krijgen. Iedereen speelt één voorronde en misschien tijdens de finale.”

Om het competitiegevoel een beetje aan te wakkeren zijn er leuke prijzen te winnen. Voor de drie beste teams is er iedere voorronde een prijs en de winnaar van het toernooi wint behalve een glimmende wisselbeker een compleet verzorgde straatbarbecue.

Aanmelden

Aanmelden voor dit wel heel bijzondere toernooi kan tot en met 27 oktober. Dat kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen (een teamnaam vermelden is handig) naar info@kampeerhalroden.nl of aanmelden via het event op de Facebookpagina van Kampeerhal Roden. Helemaal leuk: meedoen kost helemaal niets! Nou, voel je het zand al kriebelen tussen je tenen? Trommel je straat, vrienden of collega’s op en beleef de zomer nog even opnieuw!

Kampeerhal Roden, Kanaalstraat 63 Roden. Telefoon: 050 207 3580. Website: www.kampeerhalroden.nl