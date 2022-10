Beleeftuin de Hoeksteen met veel tamtam geopend

RODEN – De wel heel bijzondere tuin van cbs de Hoeksteen in Roden bestaat al bijna 3 jaar, maar werd afgelopen woensdag, in het kader van Oktober Kindermaand, eindelijk geopend. En hoe. Een heel feest werd het. Groen speelde de hoofdrol. Giga groen zelfs, naar het thema van de Kindermaand. Directeur Trienke Bosma trapte op een bomvol schoolplein in een groen pakje het feest af. Een dikke veer voor een aantal ouders die zich ongelofelijk hebben ingezet om een ware beleeftuin inclusief labyrinth, buitenlokaal, moestuin en buitenkeuken hebben weten neer te zetten. En hulde voor de gemeente, die over de brug kwam met een leuke zak geld uit het Dorpenfonds. Reken met pompoenen, ze doen het op de Hoeksteen. Moestuinjuf Theresia Jager neemt de leerlingen van de school iedere dinsdag mee op avontuur in de moestuin. Tussen de bedrijven door overhandigde een paar leerlingen een cheque van liefst 3000 euro aan twee dames van het UMCG. Het geld is bij elkaar gerend tijdens de sponsorloop en bedoeld om het ziekenhuisverblijf voor zieke kinderen iets aangenamer te maken. Boomzaagkunstenaar Albert, naar verluid de beste van Nederland, maakte van een boomstam een vlinder. Na het doorzagen van een dikke boomstam was de beleeftuin geopend!