Ben jij ook op de fiets naar je werk?

NOORDENVELD – Donderdag 23 mei is het weer de landelijke ‘Op de fiets naar je werkdag’. Vanaf 7.30 uur stond een ‘ontbijtje’ klaar voor de fietsers die in Peizermade, ter hoogte van afslag Hamersweg langskomen. Wethouder Alex Wekema wil de fietsers die deze dag van en naar Noordenveld komen een extra setje geven.

Ambassadeurs

Wethouder Alex Wekema: “Ik pak bijna altijd de fiets als ik een afspraak heb buiten het gemeentehuis. Vaak ben ik sneller op de plaats van bestemming en het is nog gezond ook. Ik kan het iedereen aanraden.”

De komende periode laten we deelnemers van Rij2op5 via social media aan het woord, hoe zij het hebben ervaren om op de fiets naar het werk te gaan.

Rij2op5

Gemeente Noordenveld doet mee met de Rij2op5 E-bikeproef, om het fietsen naar het werk zoveel mogelijk te stimuleren. Werknemers die minimaal 2 van de 5 werkdagen op de fiets naar het werk gaan zijn fitter, leveren een positieve bijdrage aan het duurzaam ondernemen, besparen kosten en zorgen voor minder fijnstof en CO2 uitstoot.

Iedereen die woont of werkt in Noordenveld kan twee weken gratis een E-bike of speed pedelec uitproberen. De rij2op5 campagne wordt mede mogelijk gemaakt door Bike Life Roden en Stuurwold Fietsspecialisten in Roden. Een E-bike of speed pedelec reserveren kan via: www.rij2op5.nl/kopvandrentheopfietse.

Fotowedstrijd

In de maand juni besteden we extra aandacht aan fietsen naar het werk. In het kader daarvan gaan we vanaf 27 mei onder andere een fotowedstrijd organiseren. Welke fietser maakt de mooiste foto? Uiteraard moet de fietser wel afstappen om de foto te maken, want vanaf 1 juli is het verboden om op de fiets te appen, bellen et cetera.