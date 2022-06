Ben Schuurman, Penningmeester Biljartvereniging Ons Genoegen 2012

NORG – Vijf jaar geleden ben ik de penningmeester geworden van Biljartvereniging Ons Genoegen 2012. Daarvoor was ik zo’n anderhalf jaar lid. De vereniging bestaat al meer dan dertig jaar. Sommige leden zijn al sinds de stichting van de club er nog steeds bij. Ons Genoegen 2012 is een open en gezellige biljartclub. We spelen in De Brinkhof in Norg. Elk lid heeft een sleutel van de biljartzaal zodat ze altijd kunnen spelen wanneer De Brinkhof geopend is. Dat is uniek aan onze vereniging. Elke dinsdag spelen we de interne competitie. Die start begin september weer en loopt door tot april. Ook doen we mee aan de competitie van SBD (Senioren Biljart Drenthe), die staat los van de Nederlandse biljartbond en is betreft enkel biljartclubs uit de provincie Drenthe. Biljarten is een spel waarmee je ook je geest activeert. Je moet de ballen voor zover mogelijk kunnen sturen met doel ze te verzamelen. Dat is wat bij een librist hoog in het vaandel staat. Daarnaast is ruimtelijk inzicht van groot belang en speelt het bepalen van tempo en wel of juist geen effect ook een grote rol.. Als je hebt bedacht hoe de stoot moet worden, moet je lichaam de stoot nog wel uitvoeren. Dat proces realiseert niet iedereen zich. Naarmate je ouder wordt, wordt dat steeds lastiger. Om dit logaritme onder de knie te krijgen en te houden is heel veel trainen een must maar eigenlijk spelen we voornamelijk voor ons plezier. Topsport is niet aan de orde. Onze vereniging kenmerkt zich door een stuk gezelligheid en sportiviteit. We hebben momenteel 51 leden, waarvan veel leden al met pensioen zijn. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe biljarters. Iedereen is altijd welkom om eens een keertje een balletje te stoten. Leden mogen uiteraard ook een introducee meenemen. Vanwege corona hebben we noodgedwongen een aantal periodes stilgelegen. Onze oudere leden zijn natuurlijk een kwetsbare doelgroep. We willen nu de coronaperiode vergeten en vanaf begin september weer gewoon lekker spelen. We organiseren onder andere leuke toernooien, dat zorgt voor veel binding binnen de vereniging. Onze leden zitten thuis en willen wat leuks doen en dat willen we ze dan ook graag bieden. Aan ons jaarlijkse kersttoernooi mag iedereen meedoen, ook van buiten de club. Het combi-toernooi is altijd een groot succes. Dat bestaat uit drie onderdelen. Een Libre stoot. Dan een bandstoot stoot en daarna een drie banden stoot. Wanneer je ze allemaal in die volgorde hebt uitgevoerd krijg je zes punten en daar bovenop ook nog een extra bonuspunt. In totaal kun je dus zeven punten behalen. Vervolgens luiden we dan een grote koebel wat de nodige hilariteit oplevert en gaat de desbetreffende speler verder voor hopelijk weer een serie. Hieraan verbinden wij ook diverse prijzen in de vorm van een cadeaubon die weer bij de lokale slager ingewisseld kan worden.

Geïnteresseerden kunnen via de website www.onsgenoegen2012.nl meer informatie vinden of kom gewoon eens langs. Ik ben telefonisch te bereiken via 06-46133936.