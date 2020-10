Bep van der Vinne kijkt terug op 35 jaar kunstenaarschap

Jubileumtentoonstelling levert prachtige expositie op

RODEN – Afgelopen zaterdag opende de tentoonstelling ‘Bespiegelingen’ in Kunstencentrum K38. De expositie geeft een overzicht van de kunstzinnige ontwikkeling van Bep van der Vinne. De kunstenares uit Midwolde kijkt terug op 35 bewogen kunstjaren en doet dat samen met Wianda Keizer en Marjan Schaap, aan wie Van der Vinne zich verwant voelt. Het resultaat is een buitengewone expositie met uitdagende kunst.

Van der Vinne, eigenaresse van haar eigen atelier te Midwolde, zag haar werk door de jaren heen veranderen. Een fascinatie voor verwering ontstond bij de aanblik van een vervallen boerderij. ‘De stilstand verbeeld ik graag in woorden’, zegt ze. ‘Dat doe ik de laatste jaren steeds meer. Ik ben met materialen gaan experimenteren, ben meer in de ruimte gaan werken. Tijdens deze expositie kijk ik terug op die ontwikkeling.’

Bezoekers zien hoe haar kleurkeuze veranderde, hoe haar materiaal veranderde en hoe haar kijk op kunst veranderde. ‘Toen ik begon aan de kunstacademie in Groningen, ging ik die kant op om stillevens te schilderen. Op de academie leer je van docenten en medeleerlingen, en ontwikkel je je stijl en smaak. Je ziet dingen waarvan je denkt: zo kan het ook!’

De verandering van haar werkwijze is duidelijk te zien in de expositie. In Wianda Keizer vond Van der Vinne iemand die qua kunst wel enigszins te vergelijken valt. ‘Ik speel met verschillende materialen en werk eigenlijk altijd met een horizon’, zegt Keizer. ‘Dat heeft er denk ik mee te maken dat ik op het platteland ben opgegroeid. Ik houd van de ruimte en werk veel abstract.’

Marjan Schaap is met haar beelden van klei de vreemde eend in de bijt. ‘Al vond ik het juist voor de afwisseling mooi om haar te vragen’, zegt Van der Vinne. Schaap zelf denkt dat het bijdraagt aan een mooie balans. ‘Ik werk heel verschillend van Bep en Wianda, maar toch voel ik mij verwant. Ik hou best van de vergankelijkheid van beelden, zoals Bep en Wianda daar ook op inspelen.’

Schaap en Keizer vinden het dan ook een eer om uitgenodigd te zijn om Van der Vinne te ondersteunen in deze overzichtsexpositie. ‘Ik denk dat de tentoonstelling zeer de moeite waard is’, zegt Schaap. ‘Bep kan met recht trots zijn.’

Van der Vinne zelf vindt het vooral heel bijzonder om haar werk zo terug te zien. ‘Je kunt door de jaren heen goed zien op welk punt van mijn carrière ik mij bevond. Het is echt een terugblik geworden. De verschillen tussen mijn vroegere kunst en de kunst van nu, is vrij groot.’

De samenwerking met Keizer en Schaap vindt de kunstenares heel plezierig. ‘Ik ben blij dat zij mij ondersteunen. Het past ook heel goed bij de expositie, er staat een mooi geheel. We hebben al mensen over de vloer gehad die het geheel erg mooi vinden.’

Dat er geen opening aan te pas komt, maakt volgens Van der Vinne niet uit. ‘De opening ontbreekt, maar voor de rest verschilt dit alles niet veel van een expositie buiten coronatijd. Op een beeldscherm geven wij straks uitleg over de kunst en we zijn afwisselend op zondag aanwezig om extra informatie te verschaffen. De ruimte van K38 is prachtig en leent zich goed voor deze expositie.’

Keizer en Schaap benadrukken nog maar eens dat het écht het jubileum van Van der Vinne is. ‘Het is mooi dat wij hier vervolgens een rol in mogen spelen.’

Het werk van Van der Vinne, Schaap en Keizer is te vinden op respectievelijk www.atelierd20.nl, www.marjanschaap.nl en www.wiandakeizer.nl.