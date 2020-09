Grand Prix Challenge 2020 gaat door; beperkt aantal bezoekers

EEN – Op zondag 20 september wordt er geracet op het Speed Centre Roden dat staat vast! De huidige coronamaatregelen zorgen er wel voor dat het niet op de gebruikelijke manier kan. Er zijn vele eisen waaraan de organisatie moet voldoen. De Stichting Motorsport Roden denkt een goede modus te hebben gevonden, waaronder de Gouden Helm races – WK Long Track Challenge 2020 toch verreden kan worden. Zo hoopt ze dat de coureurs die het verdienen in 2021 een gooi naar de Wereldtitel Langbaan kunnen doen.

Het organiseren van evenementen van internationale allure vergt telkens veel inzet, doorzettingsvermogen, creativiteit en passie van de organisatie en haar vrijwilligers. De coronamaatregelen en sportprotocollen vormen daarbij dit jaar een extra uitdaging. De eerste – en meest gestelde – vraag daarbij is ‘hoe gaan we om met het publiek, hoeveel bezoekers mogen we verwelkomen?’. Na stevig beraad en met in achtneming van de geldende regels en protocollen heeft de SMR besloten maximaal 250 bezoekers op het terrein te kunnen toelaten. Met dit aantal kunnen de bezoekers zich nog vrij in de publiekszones begeven. En zijn een groot aantal restricties, die de SMR met haar vrijwilligers moet handhaven, niet van toepassing.

De Stichting Motorsport Roden wil de tickets beschikbaar stellen aan de mensen die net als wij hart voor de baansport hebben. Daarom biedt ze de 250 exclusieve tickets aan tegen een prijs van 100 euro per stuk. Voor dit bedrag is men niet alleen exclusief aanwezig bij een uniek baansport evenementen in 2020, maar krijgt men meer privileges. Naast het gebruikelijke programmaboekje en de gratis parkeerplaats ontvangt men ook een tweetal gratis drankjes en aandenken aan deze nu al memorabele wedstrijd. Bovendien krijgen de tickethouders vijftig procent korting op de toegangsprijs van het WK Landenteams, welk in 2021 in Roden wordt verreden.

De Stichting Motorsport Roden steekt haar nek uit door als een van de weinige organisatoren in tijden van corona wel te organiseren. Hierbij staat het sportieve element op de voorgrond; namelijk het op de baan verdelen van de startplaatsen voor de Grand Prix serie 2021. De Stichting Motorsport Roden hoopt dat de fans die niet in de gelegenheid zijn een exclusief ticket te bemachtigen begrip hebben voor de situatie en ook de baansport en de SMR in de toekomst blijven steunen.

Namens Nederland hebben Nederlands kampioen Theo Pijper en Romano Hummel (Zuidhorn) de kans zich te plaatsen. Ze moeten het echter opnemen tegen 23 andere toprijders. Enkel voor de beste vier rijders ligt er een startbewijs voor de GP serie van 2021 klaar. Naar alle waarschijnlijkheid komen er door de inspanningen van motorbond KNMV en de SMR nog een aantal extra plaatsen voor Nederlandse rijders beschikbaar.

De tickets zijn uitsluitend in de voorverkoop beschikbaar via Ticketverkoop service Eventix.nl. De link voor het bestellen van de tickets vindt u op de website en Facebook pagina van SMR. Houdt voor meer informatie de website en facebook pagina van de Stichting Motorsport Roden in de gaten.