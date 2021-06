HAULERWIJK – De Inspectie Gezondheid & Jeugd heeft huisarts Berber Pieksma aangesproken op het verspreiden van complottheorieën. Bij de inspectie is een tiental meldingen binnengekomen over de huisarts, die actief is in Haulerwijk.

Patiënten uitten hun zorgen over de huisarts vanwege haar uitspraken over corona op sociale media. Onder de naam Mrs. Covid legt Pieksma op YouTube uit hoe zij tegen de coronacrisis aankijkt. Zo suggereert zij in haar laatste video dat regeringen het tegengaan van overbevolking als verborgen agenda hebben, wat hen is opgelegd door het World Economic Forum.

De inspectie heeft naar eigen zeggen bij Pieksma aangegeven dat zij zich als huisarts aan de richtlijnen van haar beroepsgroep en de regels van het RIVM moet houden. Het verspreiden van complottheorieën is in strijd met het juist informeren van patiënten op basis van wetenschappelijk onderbouwde informatie.

Pieksma begon 35 jaar geleden haar eigen huisartsenpraktijk in Haulerwijk, die zij enkele jaren geleden overdroeg aan haar opvolger. Zelf bleef zij daarna aan als waarnemer. Komende woensdag gaat Pieksma met pensioen, dat zij donderdagmiddag viert met een afscheidsfeestje voor haar patiënten.