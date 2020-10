Bereid je maar voor: strengere maatregelen op komst

REGIO – De strengere maatregelen van de afgelopen weken zouden hun vruchten moeten afwerpen. Helaas blijkt dat niet zo te zijn. Het dringende mondkapjes-advies op drukke plekken lijkt onvoldoende te helpen. Dit weekend zouden positievere cijfers naar buiten moeten komen maar het omgekeerde is het geval. Er zijn opnieuw 6378 bevestigde coronagevallen bijgekomen, meldt het RIVM vandaag. Het lijkt onvermijdelijk dat er nóg strengere maatregelen komen. Vandaag vindt er overleg plaats over de ontwikkelingen van het coronavirus in het Catshuis. Gisteren was er ook al een toename van 6499 gemelde coronabesmettingen. Wel zijn op zondag de cijfers meestal lager dan op andere dagen omdat niet alles direct wordt doorgegeven. Invoering van een avondklok of een nieuwe intelligente lockdown zouden voorbeelden van de nieuwe maatregelen kunnen zijn.