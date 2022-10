Berend en Jantsje Hummel uit Leek gaven elkaar 50 jaar geleden het ja-woord

‘Wat ik zo leuk aan haar vond? Ze was bijdehand!’

LEEK – Berend Hummel en Jantsje Hummel-Terpstra vierden een beetje tegen wil en dank afgelopen woensdag hun 50-jarig huwelijk. Tegen wil en dank want, zo vertelde Berend Hummel, ze wilden er eigenlijk niks aan doen. ‘Maar er kwam allemaal bezoek, we kregen heel veel kaarten en dat was toch eigenlijk heel erg fijn.’ Berend ontmoette Jantsje in Haulerwijk. ‘Hoe dat ging? Tja, vroeger ging je gewoon achter de meiden aan. En zo kwam ik haar tegen. Ik vond haar leuk, maar waarom? Ze was bijdehand.’ Het gezin kreeg vier kinderen, drie meisjes en een jongen. Verdriet was er ook; ze moesten veel te vroeg afscheid nemen van een schoonzoon.

‘Een van mijn dochters is met haar gezin naar Zweden geëmigreerd, zij was er dus niet. Maar we hebben haar gezien door te videobellen.’