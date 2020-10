Bergen kleding voor OBS de Flint

NIETAP – Onlangs organiseerde OBS de Flint een kledinginzamelingsactie om een extra centje in de schoolkas te brengen. Normaal gesproken gebeurt dit jaarlijks via de traditionele rommelmarkt. Vanwege het coronavirus heeft deze echter geen doorgang kunnen vinden. Daarom besloot de Rommelmarktcommissie om een kledinginzamelingsactie te organiseren. Hier werd in het dorp geweldig gehoor aan gegeven, waardoor er ruim 550 zakken werden opgehaald. Dit alles dankzij de fantastische inspanning van ouders, leerlingen, oud-leerlingen en leerkrachten. Afgelopen dinsdag werd de kleding opgehaald voor dertig cent per kilo.