Bergsma Leek: dé leverancier van professionele gereedschappen voor bedrijven

‘We zijn open vanaf 7 uur, dat vinden veel ondernemers erg prettig’

LEEK – Al twintig jaar een geliefd en vertrouwd adres voor veel (bouw)bedrijven, installateurs, hoveniers, stratenmakers, sloop- en asbestssaneringsbedrijven: Bergsma in Leek. De zaak aan de Kapteynlaan is namelijk specialist in hoogwaardig, professioneel gereedschap. Het prettige is, dat nagenoeg alles op voorraad ligt. En dat geldt ook voor de verbruikersmaterialen als boren en zagen. Daarnaast heeft Bergsma een eigen technische dienst die alle soorten gereedschappen repareert, onderhoudt én keurt.

Al sinds 1999 (toen nog Bergsma Diamantgereedschappen – de Wilp) staat Bergsma bekend als leverancier van professionele diamantgereedschappen aan de boor- en zaagbedrijven. Het bedrijf richt zich op de verkoop van kwalitatief, hoogwaardige gereedschappen voor professioneel gebruik. “Wij zijn hoofddealer van de professionele lijnen van onder andere Makita en Hikoki, voorheen Hitachi”, vertelt Monique Bergsma, die het bedrijf samen met haar ouders runt. “We hebben niet de gereedschappen die je bij de bouwmarkt vindt, maar nét een niveau hoger. Apparaten met zwaardere accu’s. Onze doelgroep is breed. We hebben gereedschappen voor betonboorders, installateurs, wegenbouw, straatmakers, hoveniers, bouwbedrijven, aannemers, demontage- en sloopbedrijven en bedrijven die gespecialiseerd zijn is asbestverwijdering. Maar óók de particulier kan hier terecht. De meeste gereedschappen liggen op voorraad. En mocht er iets niet zijn, dan bestellen we het.”

Winkel

Diamantzaagmachines, diamantboren, dozenboormachines, bouwlampen, schuurmachines, motorslijpers, hogedrukspuiten, stroomkabels voor krachtstroom, sleutelsets, losse sleutels, persoonlijke beschermingsmiddelen, boortjes, (diamant)zagen, waterpompen, stofzuigers, afzetlint. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het ligt in de overzichtelijke showroom van Bergsma Leek. Helemaal handig: de zaak is open vanaf 7:00 tot 16:45 uur. “We merken dat veel ondernemers het prettig vinden dat we al om 7 uur open zijn. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. We zijn gemakkelijk bereikbaar. Hebben ze nog iets nodig voor een klus, kunnen zo even langs wippen en doorrijden naar bijvoorbeeld Groningen of Drachten. Krijgen ze nog een lekker bakkie koffie mee.”

Eigen diamantlijn

Bergsma Leek heeft ook een eigen diamantlijn. Een zelf ontwikkelde en geproduceerde lijn diamantboren en – zaagbladen. Het bedrijf beschikt over een eigen productieruimte aan de Kapteynlaan. “Boren zijn altijd kwetsbaar, gaan gauw stuk. Dankzij onze kennis en ervaring hebben we een eigen lijn kunnen ontwikkelen waarmee we alleen werken met de beste en sterkste materialen. Het voordeel is dat je zeker bent van hoogwaardige kwaliteit, van een goede prijs én dat het altijd op voorraad is.”

Technische dienst

Niet iedereen weet het, maar Bergsma Leek beschikt over een eigen technische dienst. Twee professioneel opgeleide monteurs repareren, onderhouden én keuren gereedschappen. De moderne werkplaats is uitgerust met alle apparatuur nodig om te keuren volgens NEN3140, weet Monique. “Dat kan hier in onze werkplaats, maar we keuren ook op locatie. Dan hoeft de ondernemer niet te slepen met zijn spullen. Onze monteurs komen langs bij de ondernemer met de middelen op de gereedschappen te keuren. Is het betreffende gereedschap goedgekeurd, wordt het voorzien van een officiële keuringssticker.”

Nieuwsgierig wat Bergsma Leek voor u te bieden heeft? Stap eens binnen in de fraaie showroom. Prettige hulp en goed gereedschap verzekerd. Een vers bakkie koffie ook. Kapteynlaan 3 Leek. Telefoon: 0594 642 529. Website: www.bergsmaleek.nl.